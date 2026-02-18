  1. В Україні

Уряд оновив вимоги до надгробків на НВМК: релігійний символ, позивний та епітафія

12:24, 18 лютого 2026
Національне військове меморіальне кладовище отримає єдиний стандарт надгробків.
Кабінет Міністрів затвердив зміни до зразків і описів намогильних споруд та меморіальних табличок, які встановлюватимуться на території Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Оновленими вимогами передбачено:

  • визначене місце для релігійного символу — відповідно до віри чи переконань загиблого;
  • можливість зазначення позивного;
  • окреме місце для епітафія;
  • право вказувати назву військового формування або державного органу, в якому проходив службу військовослужбовець.

Уряд також затвердив окремий зразок намогильної споруди для невпізнаних військовослужбовців і поліцейських, які загинули або померли внаслідок збройної агресії проти України. Для таких поховань передбачено пам’ятник у вигляді хреста — таке рішення підкреслює глибокий зв'язок із давньою українською військовою традицією вшанування полеглих.

Що змінено:

Передбачено два типи намогильних споруд: хрест або плита із заокругленням у верхній частині, виготовлені з природного світлого каменю. Родина або виконавець волевиявлення має право обирати тип пам’ятника: хрест або плита.

Затверджено окремий зразок для невпізнаних Захисників із нанесенням написів «НЕВІДОМИЙ ЗАХИСНИК УКРАЇНИ» та «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРИВАЄ» і унікального ідентифікаційного номера.

Уточнено зміст написів на намогильних спорудах, які встановлюватимуться на НВМК через рік після поховання. На лицьовому боці розміщуються:

  • Державний Герб України;
  • ім’я, прізвище, по батькові (за наявності);
  • дати народження і смерті;
  • військове або спеціальне звання;
  • портрет (за наявності).

За бажанням родини можуть додатково наноситися релігійні символи, позивний, назва підрозділу, епітафія.

Врегульовано також оформлення колумбарних ніш на похованнях на НВМК та меморіальних табличок у майбутньому музейному комплексі для вшанування тих, хто похований на інших кладовищах.

Зміни покликані забезпечити єдину архітектурну ідею меморіального простору та гідне вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України.

уряд військовослужбовці

