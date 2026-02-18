Уряд оновив вимоги до надгробків на НВМК: релігійний символ, позивний та епітафія
Кабінет Міністрів затвердив зміни до зразків і описів намогильних споруд та меморіальних табличок, які встановлюватимуться на території Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.
Оновленими вимогами передбачено:
- визначене місце для релігійного символу — відповідно до віри чи переконань загиблого;
- можливість зазначення позивного;
- окреме місце для епітафія;
- право вказувати назву військового формування або державного органу, в якому проходив службу військовослужбовець.
Уряд також затвердив окремий зразок намогильної споруди для невпізнаних військовослужбовців і поліцейських, які загинули або померли внаслідок збройної агресії проти України. Для таких поховань передбачено пам’ятник у вигляді хреста — таке рішення підкреслює глибокий зв'язок із давньою українською військовою традицією вшанування полеглих.
Що змінено:
Передбачено два типи намогильних споруд: хрест або плита із заокругленням у верхній частині, виготовлені з природного світлого каменю. Родина або виконавець волевиявлення має право обирати тип пам’ятника: хрест або плита.
Затверджено окремий зразок для невпізнаних Захисників із нанесенням написів «НЕВІДОМИЙ ЗАХИСНИК УКРАЇНИ» та «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТРИВАЄ» і унікального ідентифікаційного номера.
Уточнено зміст написів на намогильних спорудах, які встановлюватимуться на НВМК через рік після поховання. На лицьовому боці розміщуються:
- Державний Герб України;
- ім’я, прізвище, по батькові (за наявності);
- дати народження і смерті;
- військове або спеціальне звання;
- портрет (за наявності).
За бажанням родини можуть додатково наноситися релігійні символи, позивний, назва підрозділу, епітафія.
Врегульовано також оформлення колумбарних ніш на похованнях на НВМК та меморіальних табличок у майбутньому музейному комплексі для вшанування тих, хто похований на інших кладовищах.
Зміни покликані забезпечити єдину архітектурну ідею меморіального простору та гідне вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України.
