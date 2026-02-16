  1. Фото
На трассе Львов–Луцк автобус с пассажирами слетел в кювет: фото

22:36, 16 февраля 2026
В результате ДТП три пассажирки автобуса госпитализированы.
На трассе Львов–Луцк автобус с пассажирами слетел в кювет: фото
Во Львовском районе утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате аварии три пассажирки получили травмы и были госпитализированы.

По данным полиции Львовской области, ДТП произошло около 07:20 15 февраля на автодороге «Львов–Луцк» вблизи села Дернов. Об инциденте сообщили уже 16 февраля.

Предварительно установлено, что 45-летний водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

В результате аварии телесные повреждения получили три пассажирки: 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 лет. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

