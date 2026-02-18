Тайный роман прокурора и адвоката остановил уголовное дело в Канаде

Суд в Монреале закрыл производство после того, как выяснилось, что представители сторон процесса скрывали отношения и обменивались тысячами сообщений.

В Монреале суд прекратил рассмотрение резонансного дела о торговле каннабисом и отмывании денег после того, как выяснилось: прокурор, которая вела дело, состояла в тайных отношениях с адвокатом одного из обвиняемых. Суд признал, что это нарушило право подсудимых на справедливый суд. Об этом сообщает канадское издание Montreal Gazette.

Суд: иного выхода не было

Судья Высшего суда Квебека Грегори Мур закрыл производство в отношении восьми мужчин. По его словам, прекращение дела — это крайняя мера, но в данной ситуации она была единственно возможной.

Прокурор Алис Бурбонне-Ружо и адвокат Матье Рондо-Пуасан представляли разные стороны в одном процессе, одновременно имея роман. Судья подчеркнул: адвокат лгал под присягой, а прокурор также неправдиво объясняла ситуацию своему руководству. В ноябре 2024 года ее уволили из прокуратуры Квебека.

Тысячи сообщений и удаленная переписка

Суд установил, что в течение восьми месяцев юристы обменялись более чем 6 тысячами сообщений. Часть из них касалась самого дела.

Прокурор удалила всю переписку со своего телефона.

Судья отметил: даже если стороны утверждают, что не передавали конфиденциальную информацию, доверия к этим объяснениям нет.

Нарушенное право на выбор адвоката

Один из обвиняемых — 55-летний житель Монреаля Дэвид Бишоп — мог не знать, что его адвокат состоит в близких отношениях с прокурором. Судья подчеркнул: если бы подсудимый знал об этом раньше, он мог бы сменить защитника.

По мнению суда, такая ситуация создала риск утечки информации и подорвала справедливость процесса.

О каком деле шла речь

Расследование под названием Postcure касалось онлайн-торговли каннабисом. В начале 2024 года обвинения предъявили десяти людям.

По данным суда, вероятным организатором схемы был 48-летний Джонатан Сегин. В ходе следствия оборот бизнеса оценивали примерно в 14 миллионов долларов. Его дело также закрыли.

Почему это важно

Судья подчеркнул: когда прокурор создает конфликт интересов, скрывает его и уничтожает доказательства, это подрывает доверие общества к судебной системе.

В итоге даже серьезные обвинения не могут рассматриваться, если сам процесс был скомпрометирован.

