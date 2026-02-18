  1. В мире

Тайный роман прокурора и адвоката остановил уголовное дело в Канаде

12:42, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд в Монреале закрыл производство после того, как выяснилось, что представители сторон процесса скрывали отношения и обменивались тысячами сообщений.
Тайный роман прокурора и адвоката остановил уголовное дело в Канаде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Монреале суд прекратил рассмотрение резонансного дела о торговле каннабисом и отмывании денег после того, как выяснилось: прокурор, которая вела дело, состояла в тайных отношениях с адвокатом одного из обвиняемых. Суд признал, что это нарушило право подсудимых на справедливый суд. Об этом сообщает канадское издание Montreal Gazette.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд: иного выхода не было

Судья Высшего суда Квебека Грегори Мур закрыл производство в отношении восьми мужчин. По его словам, прекращение дела — это крайняя мера, но в данной ситуации она была единственно возможной.

Прокурор Алис Бурбонне-Ружо и адвокат Матье Рондо-Пуасан представляли разные стороны в одном процессе, одновременно имея роман. Судья подчеркнул: адвокат лгал под присягой, а прокурор также неправдиво объясняла ситуацию своему руководству. В ноябре 2024 года ее уволили из прокуратуры Квебека.

Тысячи сообщений и удаленная переписка

Суд установил, что в течение восьми месяцев юристы обменялись более чем 6 тысячами сообщений. Часть из них касалась самого дела.

Прокурор удалила всю переписку со своего телефона.

Судья отметил: даже если стороны утверждают, что не передавали конфиденциальную информацию, доверия к этим объяснениям нет.

Нарушенное право на выбор адвоката

Один из обвиняемых — 55-летний житель Монреаля Дэвид Бишоп — мог не знать, что его адвокат состоит в близких отношениях с прокурором. Судья подчеркнул: если бы подсудимый знал об этом раньше, он мог бы сменить защитника.

По мнению суда, такая ситуация создала риск утечки информации и подорвала справедливость процесса.

О каком деле шла речь

Расследование под названием Postcure касалось онлайн-торговли каннабисом. В начале 2024 года обвинения предъявили десяти людям.

По данным суда, вероятным организатором схемы был 48-летний Джонатан Сегин. В ходе следствия оборот бизнеса оценивали примерно в 14 миллионов долларов. Его дело также закрыли.

Почему это важно

Судья подчеркнул: когда прокурор создает конфликт интересов, скрывает его и уничтожает доказательства, это подрывает доверие общества к судебной системе.

В итоге даже серьезные обвинения не могут рассматриваться, если сам процесс был скомпрометирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура адвокат прокурор Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Расплата за просрочку: суд в Одессе признал противоправной бездействие воинской части в отношении задержки расчета

Суд подтвердил право уволенного военнослужащего на средний заработок и компенсацию утраты части доходов.

Множественное гражданство и госслужба: почему Комитет государственной власти заблокировал правительственный законопроект

Механизмы проверки должностных лиц на принудительность обретения гражданства РФ нуждаются в доработке: отметили эксперты.

Церемонию прощания с военнослужащими, которых суд признал погибшими, планируют закрепить на законодательном уровне

В Украине предлагают ввести отдельный военный прощальный ритуал для защитников, чьи тела не найдены, но которых суд признал умершими.

Средства в конвертах как попытка влияния на судей Шестого апелляционного админсуда: ВРП инициирует проверку

Судьи Шестого апелляционного административного суда Михаил Кобаль, Наталья Бужак и Юрий Черпак пожаловались на попытки влияния в деле о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]