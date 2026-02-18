Таємний роман прокурорки й адвоката зупинив кримінальну справу у Канаді

Суд у Монреалі закрив провадження після того, як з’ясувалося, що представники сторін процесу приховували стосунки та обмінювалися тисячами повідомлень.

У Монреалі суд припинив розгляд гучної справи про торгівлю канабісом і відмивання грошей після того, як з’ясувалося: прокурорка, яка вела справу, перебувала в таємних стосунках із адвокатом одного з обвинувачених. Суд визнав, що це порушило право підсудних на чесний суд. Про це повідомляє канадське видання Montreal Gazette.

Суд: іншого виходу не було

Суддя Вищого суду Квебеку Грегорі Мур закрив провадження щодо восьми чоловіків. За його словами, зупинення справи — це крайній крок, але в цій ситуації він був єдино можливим.

Прокурорка Аліс Бурбонне-Ружо та адвокат Матьє Рондо-Пуасан представляли різні сторони в одному процесі, водночас маючи роман. Суддя наголосив: адвокат брехав під присягою, а прокурорка також неправдиво пояснювала ситуацію своєму керівництву. У листопаді 2024 року її звільнили з прокуратури Квебеку.

Тисячі повідомлень і видалені листування

Суд встановив, що протягом восьми місяців юристи обмінялися понад 6 тисячами повідомлень. Частина з них стосувалася самої справи.

Прокурорка видалила все листування зі свого телефону.

Суддя зазначив: навіть якщо сторони стверджують, що не передавали конфіденційну інформацію, довіри до цих пояснень немає.

Порушене право на вибір адвоката

Один з обвинувачених — 55-річний мешканець Монреаля Девід Бішоп — міг не знати, що його адвокат має близькі стосунки з прокуроркою. Суддя підкреслив: якби підсудний знав про це раніше, він міг би змінити захисника.

На думку суду, така ситуація створила ризик витоку інформації та підірвала справедливість процесу.

Про яку справу йшлося

Розслідування під назвою Postcure стосувалося онлайн-торгівлі канабісом. На початку 2024 року обвинувачення висунули десятьом людям.

За даними суду, ймовірним організатором схеми був 48-річний Джонатан Сегін. Під час слідства оборот бізнесу оцінювали приблизно у 14 мільйонів доларів. Його справу також закрили.

Чому це важливо

Суддя наголосив: коли прокурор створює конфлікт інтересів, приховує його і знищує докази, це підриває довіру суспільства до судової системи.

У підсумку навіть серйозні обвинувачення не можуть розглядатися, якщо сам процес був скомпрометований.

