Трехсторонние переговоры Украина–США–РФ завершены: детали от Зеленского и Умерова

13:27, 18 февраля 2026
Часть вопросов удалось уточнить, по другим продолжаются дополнительные консультации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о завершении очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина–США–РФ. По его словам, консультации были «интенсивными и предметными».

Умеров поблагодарил американскую сторону за поддержку переговорного процесса и подчеркнул, что он имеет продолжение. Отдельно он отметил роль Швейцарии как государства, предоставившего площадку для проведения переговоров.

В составе делегации работали политический и военный блоки. Стороны обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по другим продолжаются дополнительные консультации.

По словам Умерова, работа сосредоточена на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Он подчеркнул, что речь идет о сложном этапе, который требует согласования позиций всех сторон и времени. Продвижение, по его оценке, есть, однако подробности пока не разглашаются.

Следующим шагом должно стать достижение уровня согласованности, который позволит вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Украинская сторона, по словам Умерова, стремится подготовить для этого реальную, а не формальную основу.

Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская и американская делегации также встретились в Женеве с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Президент подчеркнул, что участие Европы в переговорном процессе является критически необходимым для дальнейшей успешной реализации возможных договоренностей, и Украина не сомневается, что партнеры способны обеспечить конструктивность переговоров и достойный результат.

«Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап. Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпение в разговорах с нынешними представителями России», – отметил Владимир Зеленский.

Президент поставил четкую задачу для украинской делегации – сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений.

«Благодарен нашим представителям за командную работу и реализацию предоставленных делегации директив. Украине нужны гарантированная безопасность и надежный, длительный мир. Именно ради этого работаем», – подытожил Глава государства.

США рф Украина война переговоры

