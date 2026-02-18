  1. В Україні

Тристоронні переговори Україна–США–РФ завершені: деталі від Зеленського та Умєрова

13:27, 18 лютого 2026
Частину питань вдалося уточнити, щодо інших тривають додаткові консультації.
Тристоронні переговори Україна–США–РФ завершені: деталі від Зеленського та Умєрова
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про завершення чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна–США–РФ. За його словами, консультації були «інтенсивними та предметними».

Умєров подякував американській стороні за підтримку переговорного процесу та наголосив, що він має продовження. Окремо він відзначив роль Швейцарії як держави, що надала платформу для проведення перемовин.

У межах делегації працювали політичний і воєнний блоки. Сторони обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, щодо інших тривають додаткові консультації.

За словами Умєрова, робота зосереджена на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Він підкреслив, що йдеться про складний етап, який потребує узгодження позицій усіх сторін і часу. Просування, за його оцінкою, є, однак подробиці наразі не розголошуються.

Наступним кроком має стати досягнення рівня погодженості, який дозволить винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Українська сторона, за словами Умєрова, прагне підготувати для цього реальну, а не формальну основу.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що українська й американська делегації також зустрілись у Женеві з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії. Президент наголосив, що участь Європи в переговорному процесі є критично необхідною для подальшої успішної реалізації можливих домовленостей, і Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність перемовин і достойний результат.

«Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах з наявними представниками Росії», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж були результативними й додавали шансів для мирних рішень.

«Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо», – підсумував Глава держави.

