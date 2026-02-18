Множественное гражданство и госслужба: почему Комитет государственной власти заблокировал правительственный законопроект

Механизмы проверки должностных лиц на принудительность обретения гражданства РФ нуждаются в доработке: отметили эксперты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях войны вопрос множественного гражданства стоит довольно остро, и особенно чувствительно общество реагирует на наличие нескольких паспортов у должностных лиц. Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об особенностях занятия определенных должностей в органах государственной власти, других государственных органах и органах местного самоуправления гражданами Украины, имеющими гражданство иностранного государства» № 14230 преследовал цель запретить вступление на государственную службу и службу в органы местного самоуправления лиц, имеющих гражданство государства-агрессора или государства-оккупанта. Исключение из этого правила должны были составлять только лица, автоматически получившие российское гражданство под принуждением на временно оккупированной территории.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», такие лица могут претендовать на определенные должности только после специальной проверки, которую будут проводить СБУ, Национальная полиция Украины и другие органы в порядке, установленном Кабмином. Среди инструментов контроля — психофизиологическое исследование с использованием полиграфа при согласии человека, а непредоставление согласия приравнивается к отказу от проверки.

Кроме того, проектом предусмотрены ограничения по занятию определенных должностей на публичной службе гражданами Украины с множественным гражданством и ужесточение условия принадлежности к гражданству Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и недопущение назначения на эту должность лиц с гражданством иностранного государства. Также множественное гражданство должно было стать преградой для занятия должностей членов избирательных комиссий, окружной или участковой комиссии по всеукраинскому референдуму, политических партий, Центральной избирательной комиссии, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета правосудия, Национальной комиссии по стандартам государственного языка, военнослужащих СБУ, помощников-консультантов народного депутата Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, судьи и Уполномоченного по защите государственного языка.

Во время заседания 16 февраля Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Парламенту вернуть Правительству проект № 14230 на доработку. Документ предусматривает уточнение требований в отношении лиц с множественным гражданством, а также проведение проверок способа получения гражданства и возможных фактов коллаборационной деятельности с государством-агрессором.

Как отметили в Главном научно-экспертном управлении Аппарата Верховной Рады Украины, согласно положениям проекта условием снятия ограничений для вступления на соответствующую должность является лишь наличие самого факта проверки способа получения гражданства Российской Федерации, сами результаты проверки не влияют на решение соответствующих вопросов, что требует разъяснения. Также ГНЭУ было замечено, что формулировка исключений по получению гражданства Российской Федерации для граждан Украины, проживавших на временно оккупированной территории, не учитывает другие случаи принудительного получения гражданства РФ, такие как, например, под влиянием насилия против истинной воли гражданина Украины или обмана.

Кроме того, эксперты отметили, что ст. 38 Конституции гарантирует равный доступ к государственной службе, а установление ограничений для бипатридов выглядит дискуссионным, поскольку государство уже признало их гражданство, а значит, должно гарантировать полный объем прав.

Что не менее важно, проект ссылается на установленный законодательством порядок проверки иностранных паспортов и фактов коллаборационной деятельности, но такого порядка пока не существует. Без четко регламентированного порядка проверки процедура открывает новые коррупционные риски и возможности для субъективной оценки.

Законопроект предоставляет СБУ и Нацполиции право проводить проверки способа получения гражданства РФ на временно оккупированных территориях. Отсутствие четких критериев «доброчестности» (добропорядочности) в этом процессе, по мнению ГНЭУ, предоставляет СБУ, полиции и другим государственным органам чрезмерную дискрецию, что разрушает принцип верховенства права и не исключает возможности злоупотреблений.

Законопроект содержит довольно политически и юридически сложные механизмы, и для надлежащего функционирования новых законодательных фильтров необходимо не просто конкретизировать перечень должностей, доступ к которым будет ограничен, но и установить баланс между национальной безопасностью и конституционными правами граждан на участие в управлении государственными делами. Перспектива принятия законопроекта будет зависеть от того, удастся ли авторам разработать действенные механизмы проверки фактов коллаборационной деятельности и предотвратить массовые увольнения из-за наличия второго паспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.