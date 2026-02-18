Более года вне службы: на Волыни суд вынес приговор военнослужащему за два эпизода СЗЧ

Суд назначил 5 лет лишения свободы и отказал в применении испытания, сославшись на позицию Верховного Суда.

Киверцовский районный суд Волынской области признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Речь идет о двух эпизодах длительного отсутствия на службе без уважительных причин.

Суд отказал в применении более мягкого наказания и освобождении от его отбывания с испытанием, сославшись, в частности, на правовую позицию Верховного Суда относительно повышенной общественной опасности таких действий во время военного положения.

Обстоятельства дела

Дело рассмотрел Киверцовский районный суд Волынской области в открытом судебном заседании 4 февраля 2026 года (дело № 158/79/26, производство № 1-кп/0158/50/26).

Обвиняемый — военнослужащий ВСУ, ранее судимый (в 2024 году — к штрафу по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 162 УК Украины, штраф уплачен).

Суд установил два эпизода самовольного оставления службы:

Первый эпизод

12 марта 2024 года военнослужащий не явился вовремя на службу к месту расположения воинской части и отсутствовал без уважительных причин с 12 марта по 8 ноября 2024 года. Речь идет об отсутствии более трех суток в условиях военного положения.

Второй эпизод

1 декабря 2024 года он повторно самовольно оставил другую воинскую часть и находился вне службы с 1 декабря 2024 года по 22 ноября 2025 года — также без уважительных причин и в условиях военного положения.

В приговоре подчеркнуто: обвиняемый действовал умышленно, осознавал противоправность своих действий, однако не имел намерения окончательно уклониться от прохождения военной службы.

В судебном заседании военнослужащий полностью признал вину, подтвердил изложенные в обвинительном акте обстоятельства, раскаялся и просил строго его не наказывать. Защитник ходатайствовал о назначении более мягкого наказания с применением ст. 69 УК Украины.

В соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК Украины, с согласия сторон суд не исследовал доказательства относительно обстоятельств, которые никем не оспаривались.

Квалификация и правовая оценка

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 407 УК Украины — самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Суд отметил, что данное преступление в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к категории тяжких.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил. Вместе с тем учтены данные о личности обвиняемого, его предыдущая судимость, отношение к совершенному и характер правонарушения.

Отдельно суд обратил внимание на повышенную общественную опасность самовольного оставления службы в условиях военного положения. В приговоре приведена ссылка на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 30 января 2024 года по делу № 336/5209/22. Согласно ей, освобождение военнослужащих от отбывания наказания с испытанием за такие действия может создавать ощущение безнаказанности и негативно влиять на воинскую дисциплину.

Суд пришел к выводу, что исправление осужденного и предупреждение новых преступлений невозможны без изоляции от общества.

Оснований для применения ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания) либо ст. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытанием) суд не усмотрел.

Решение суда

Суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента фактического задержания — 22 ноября 2025 года.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения через суд первой инстанции.

