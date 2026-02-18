Обязанность по регистрации налоговых накладных носит публично-правовой характер и не является договорным обязательством — ОП КХС ВС

Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда рассмотрел дело по взысканию договорной неустойки за нарушение обязательств по регистрации налоговых накладных в Реестре налоговых накладных.

Правовая природа обязанности по регистрации налоговых накладных является сугубо публичной, что делает невозможной её трансформацию в гражданское обязательство даже по согласию сторон в договоре. Поскольку сфера налогообложения регулируется императивными нормами, любое договорное регулирование, которое им противоречит, не создаёт предусмотренных договором правовых последствий и не предоставляет оснований для применения договорной ответственности.

К такому выводу пришла объединённая палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Судебное рассмотрение дела

В этом деле № 904/2953/24 подан иск о взыскании договорной неустойки за нарушение обязательств по регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Местный хозяйственный суд отказал в удовлетворении исковых требований, с чем согласился суд апелляционной инстанции.

На рассмотрение ОП КХС ВС передан вопрос о необходимости отступить от вывода о том, что невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора (осуществление регистрации налоговой накладной и т.п.) не является правонарушением в сфере хозяйствования.

Коллегия судей оставила без изменений решения судов предыдущих инстанций, сделав следующие выводы.

Порядок составления и регистрации налоговых накладных урегулирован Налоговым кодексом Украины, который согласно п. 1.1 ст. 1 регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов.

Налоговый кодекс Украины не предусматривает применения к правоотношениям в сфере взимания налогов и сборов правила «разрешено всё, что не запрещено», равно как и не предоставляет возможности применения к этим правоотношениям гражданского законодательства, в том числе законодательства, регулирующего обязательственные правоотношения сторон. Эти нормы являются императивными, то есть такими, которые не допускают никаких отступлений, возможности их изменения путём согласования этих изменений сторонами.

Выводы объединённой палаты КХС ВС

ОП КХС ВС пришла к выводу, что обязанность продавца зарегистрировать налоговую накладную является обязанностью налогоплательщика в публично-правовых отношениях, а не обязанностью перед покупателем. Включение в частноправовой договор обязанностей, относящихся к сфере регулирования налогового законодательства, не превращает их в гражданские независимо от волеизъявления сторон договора. В случае несоответствия договорного регулирования предписаниям императивных норм применению в любом случае подлежат именно императивные нормы.

Следовательно, такое договорное регулирование не создаёт предусмотренных им правовых последствий и не предоставляет оснований для применения договорной ответственности. Соответственно, стороны не могут определять взаимные права и обязанности способом, который противоречит действующему публичному порядку, нарушает положения Конституции Украины и не соответствует общим принципам гражданского законодательства, ограничивающим свободу договора (справедливость, добросовестность, разумность).

Соглашение сторон договора об урегулировании своих отношений вопреки имеющимся в законодательстве ограничениям не влечёт установления соответствующего права и/или обязанности, равно как и их изменения или прекращения.

