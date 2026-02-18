В Киевской области назначили наказание военнослужащему за смертельную стрельбу в кафе

Бориспольский горрайонный суд признал военнослужащего виновным в умышленном убийстве знакомого из табельного оружия в кафе и незаконном хранении каннабиса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бориспольский горрайонный суд завершил рассмотрение уголовного производства в отношении военнослужащего, обвиняемого в умышленном убийстве и незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Как установлено приговором, 25 июля 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении кафе, на почве внезапно возникших неприязненных отношений с ранее знакомым мужчиной достал табельное огнестрельное оружие — пистолет марки «ПМ», который имел при себе, и произвел один выстрел в левую часть головы потерпевшего. От полученного ранения последний упал на пол без признаков жизни.

На следующий день, 26 июля 2025 года, во время проведения обыска у обвиняемого было обнаружено и изъято наркотическое средство — каннабис массой 65,51 г, который он незаконно приобрел и хранил для собственного употребления без цели сбыта.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и подтвердил обстоятельства дела. Исковые требования потерпевших он признал частично: не возражал против возмещения материального ущерба, однако считал заявленный размер морального вреда в сумме 15 000 000 грн завышенным.

Потерпевшие сообщили суду, что материальный ущерб им возмещен в полном объеме, в связи с чем они отказались от соответствующих требований к обвиняемому.

Какое наказание назначил суд

Назначая наказание, суд учел данные о личности обвиняемого. В частности, установлено, что он положительно характеризуется по месту жительства и во время прохождения военной службы, выполнял боевые задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За личное мужество, профессионализм и организаторские способности был награжден отличием Министра обороны Украины «Крест Почета», а также неоднократно отмечался грамотами за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Во время выполнения боевых задач получил взрывную травму.

Приговором суда он признан виновным и ему назначено окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы. Кроме того, с него взыскано 500 000 грн морального вреда в пользу потерпевшего и 200 000 грн морального вреда в пользу потерпевшей.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу и может быть обжалован в Киевский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения (дело № 359/12470/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.