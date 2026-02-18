На Київщині призначили покарання військовослужбовцю за смертельну стрілянину в кафе

Бориспільський міськрайонний суд визнав військовослужбовця винним в умисному вбивстві знайомого з табельної зброї в кафе та незаконному зберіганні канабісу.

Бориспільський міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження щодо військовослужбовця, обвинуваченого в умисному вбивстві та незаконному придбанні й зберіганні наркотичних засобів без мети збуту. Про це повідомили у суді.

Обставини справи

Як встановлено вироком, 25 липня 2025 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в приміщенні кафе, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин із раніше знайомим чоловіком дістав табельну вогнепальну зброю — пістолет марки «ПМ», який мав при собі, та здійснив один постріл у ліву частину голови потерпілого. Від отриманого поранення останній упав на підлогу без ознак життя.

Наступного дня, 26 липня 2025 року, під час проведення обшуку в обвинуваченого було виявлено та вилучено наркотичний засіб — канабіс масою 65,51 г, який він незаконно придбав і зберігав для власного вживання без мети збуту.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому та підтвердив обставини справи. Позовні вимоги потерпілих він визнав частково: не заперечував проти відшкодування матеріальної шкоди, однак вважав заявлений розмір моральної шкоди у сумі 15 000 000 грн завищеним.

Потерпілі повідомили суд, що матеріальні збитки їм відшкодовані у повному обсязі, у зв’язку з чим вони відмовилися від відповідних вимог до обвинуваченого.

Яке покарання призначив суд

Призначаючи покарання, суд урахував дані про особу обвинуваченого. Зокрема, встановлено, що він позитивно характеризується за місцем проживання та під час проходження військової служби, виконував бойові завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканності України.

За особисту мужність, професіоналізм і організаторські здібності був нагороджений відзнакою Міністра оборони України «Хрест Пошани», а також неодноразово відзначався грамотами за сумлінне виконання службових обов’язків. Під час виконання бойових завдань зазнав вибухової травми.

Вироком суду його визнано винуватим та призначено остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі. Крім того, з нього стягнуто 500 000 грн моральної шкоди на користь потерпілого та 200 000 грн моральної шкоди на користь потерпілої.

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення (справа № 359/12470/25).

