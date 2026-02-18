Верховный Суд обратился в КСУ с представлениями о конституционности положений Госбюджета-2025, закона о судебном сборе и УПК Украины

Представления ВС касаются проверки на соответствие Конституции Украины отдельных положений бюджетного законодательства, законодательства о судебном сборе и норм Уголовного процессуального кодекса.

Верховный Суд подал в Конституционный Суд Украины представления относительно проверки конституционности отдельных норм законодательства. Об этом сообщили в КСУ.

Так, 17 февраля в КСУ поступили конституционные представления Верховного Суда относительно конституционности:

- статьи 46 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год»;

- части второй статьи 3 и подпунктов 1, 2 пункта 3 части второй статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе»;

- пункта 1 части второй статьи 284, части третьей статьи 285, части четвертой статьи 286, части третьей статьи 288 Уголовного процессуального кодекса Украины;

- абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год», абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год», абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год», абзаца пятого части первой статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

