Верховний Суд звернувся до КСУ з поданнями щодо конституційності положень Держбюджету-2025, закону про судовий збір та КПК України

Подання ВС стосуються перевірки на відповідність Конституції України окремих положень бюджетного законодавства, законодавства про судовий збір та норм Кримінального процесуального кодексу.

Верховний Суд подав до Конституційного Суду України подання щодо перевірки конституційності окремих норм законодавства. Про це повідомили у КСУ.

Так, 17 лютого до КСУ надійшли конституційні подання Верховного Суду щодо конституційності:

- статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“;

- частини другої статті 3 та підпунктів 1, 2 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

- пункту 1 частини другої статті 284, частини третьої статті 285, частини четвертої статті 286, частини третьої статті 288 Кримінального процесуального кодексу України;

- абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2023 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2024 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2025 рік“.

