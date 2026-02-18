  1. В Україні

Верховний Суд звернувся до КСУ з поданнями щодо конституційності положень Держбюджету-2025, закону про судовий збір та КПК України

11:48, 18 лютого 2026
Подання ВС стосуються перевірки на відповідність Конституції України окремих положень бюджетного законодавства, законодавства про судовий збір та норм Кримінального процесуального кодексу.
Верховний Суд звернувся до КСУ з поданнями щодо конституційності положень Держбюджету-2025, закону про судовий збір та КПК України
Верховний Суд подав до Конституційного Суду України подання щодо перевірки конституційності окремих норм законодавства. Про це повідомили у КСУ.

Так, 17 лютого до КСУ надійшли конституційні подання Верховного Суду щодо конституційності:

- статті 46 Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік“;

- частини другої статті 3 та підпунктів 1, 2 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“;

- пункту 1 частини другої статті 284, частини третьої статті 285, частини четвертої статті 286, частини третьої статті 288 Кримінального процесуального кодексу України;

- абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2023 рік“, абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України „Про Державний бюджет на 2024 рік“,  абзацу п’ятого частини першої статті 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2025 рік“.

