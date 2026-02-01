  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве наказали водителя Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию — видео

22:00, 1 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки) КУоАП.

В ведомстве напомнили, что двойная сплошная линия дорожной разметки разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и более полос движения, либо на участках дорог с тремя полосами. Пересекать эту линию запрещено.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ПДД Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Что делают алименты в проекте нового Гражданского кодекса и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Парковочные льготы для водителей с инвалидностью станут доступны только при наличии распознавательного знака

Водители с инвалидностью и те, кто перевозит пассажиров с инвалидностью, получат новые правила пользования парковками.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]