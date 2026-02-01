В Киеве наказали водителя Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки) КУоАП.

В ведомстве напомнили, что двойная сплошная линия дорожной разметки разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и более полос движения, либо на участках дорог с тремя полосами. Пересекать эту линию запрещено.

