В Киеве наказали водителя Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию — видео
22:00, 1 февраля 2026
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожной разметки) КУоАП.
В ведомстве напомнили, что двойная сплошная линия дорожной разметки разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, которые имеют четыре и более полос движения, либо на участках дорог с тремя полосами. Пересекать эту линию запрещено.
