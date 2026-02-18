Церемонию прощания с военнослужащими, которых суд признал погибшими, планируют закрепить на законодательном уровне

В Украине предлагают ввести отдельный военный прощальный ритуал для защитников, чьи тела не найдены, но которых суд признал умершими.

фото: Тернопольская ОВА

Как писала «Судебно-юридичесеая газета», ранее Кабинет Министров одобрил проект Закона №15029 «О внесении изменений в Закон Украины «О Статуте гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины» относительно военного прощального ритуала».

В настоящее время Статут гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины предусматривает только военный похоронный ритуал, который проводится при захоронении или перезахоронении тела погибшего военнослужащего или полицейского. Однако во время войны существует много случаев, когда люди пропадают без вести, их тела не найдены, но суд признает таких лиц умершими. В таких ситуациях проведение захоронения невозможно, следовательно, формально нет оснований для проведения военного похоронного ритуала.

Законопроект №15029 направлен на устранение этой правовой пробелы, введя отдельную процедуру — военный прощальный ритуал, который позволит торжественно отдать военные почести даже в случаях, когда тело погибшего отсутствует.

В настоящее время одним из основных элементов проведения военного похоронного ритуала, как процедуры торжественного отдания военных почестей, является вручение родственникам погибшего (умершего) лица Государственного Прапора Украины, который символизирует государство, которому верно и до конца служил погибший (умерший) человек. В будущем этот Прапор хранится родственниками как семейная реликвия и память о погибшем (умершем), который защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом военный похоронный ритуал проводится только в случае захоронения или перезахоронения.

Что предлагают

Законопроектом предлагается дополнить Статут новой статьей 81-1, которая определяет понятие военного прощального ритуала. Это торжественная церемония отдачи военных почестей на месте установки кенотафа — символической могилы — для лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и были признаны умершими по решению суда.

Такой ритуал будет проводиться именно при установке кенотафа.

Решение о проведении или отказе от проведения военного прощального ритуала принимается родственниками или другими близкими лицами, которые обязались установить кенотаф. Если родственников нет, такое решение могут принять:

начальник гарнизона;

руководитель ТЦК и СП;

руководитель местной государственной администрации по месту установки кенотафа.

Для проведения ритуала назначается почет — сводный подраздел для отдачи военных почестей.

В его состав входят:

руководитель почета;

сурмач и барабанщик или военный оркестр;

прощальная команда из шести военнослужащих;

салютная команда из трех военнослужащих;

знаменная группа с Государственным Прапором Украины с траурной лентой.

На месте кенотафа почет выстраивается фронтом к сооружению на расстоянии 5–20 метров. Прощальная команда тихо несет сложенный Государственный Прапор к кенотафу и разворачивает его по команде руководителя почета. Затем салютная команда производит три залпа холостыми патронами, а сурмач и барабанщик исполняют сигнал «Честь», после чего прощальная команда складывает флаг, который руководитель почета передает родственникам или близким погибшего защитника.

Руководитель подходит к родственникам или близким и вручает Прапор со словами: «От имени Президента Украины — Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины прошу принять этот Прапор как символ государства, которому верно и до конца служил Ваш муж (жена/сын/дочь/брат/сестра/отец/мать/родной)».

В конце ритуала знаменная группа, прощальная команда, сурмач, барабанщик и салютная команда покидают место проведения ритуала.

Законопроект предусматривает урегулирование вопроса отдачи военных почестей лицам, которые защищали территориальную целостность Украины и были признаны умершими судом.

По оценке авторов, его реализация будет иметь положительное влияние на интересы членов семей и близких лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

