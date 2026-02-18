Расплата за просрочку: суд в Одессе признал противоправной бездействие воинской части в отношении задержки расчета

Суд подтвердил право уволенного военнослужащего на средний заработок и компенсацию утраты части доходов.

Пятый апелляционный административный суд оставил без изменений решение Одесского окружного административного суда: задержка окончательного расчёта при увольнении с военной службы влечёт обязанность выплатить средний заработок – даже если спор о суммах был разрешён только впоследствии. Суд также подтвердил право на компенсацию утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

183 дня как предел ответственности

Коллегия судей Пятого апелляционного административного суда, рассмотрев в порядке письменного производства апелляционную жалобу воинской части на решение Одесского окружного административного суда, вынесла постановление по делу №420/10487/25 по административному иску о признании противоправного бездействия и обязательстве совершить определённые действия.

Как установили суды, после исключения из списков личного состава (с 21.11.2023) между истцом и воинской частью возникли спорные правоотношения относительно выплат денежного обеспечения, которые были разрешены в судебном порядке (административное дело №420/5372/24). Предмет спора – неполучение среднего заработка при увольнении военнослужащего, а также компенсация утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично: признал противоправным бездействие ответчика, обязав начислить и выплатить 179157 грн среднего заработка за шесть месяцев просрочки, а также провести начисление и выплату компенсации утраты части доходов. В целом воинской частью было выплачено в пользу истца 221521,67 грн.

Не соглашаясь с решением Одесского окружного административного суда, воинская часть подала апелляционную жалобу: ссылаясь на нарушение норм материального права, она просила полностью отменить решение суда первой инстанции и вынести новое судебное решение, которым в удовлетворении иска отказать. В апелляционной жалобе указано, что специальное законодательство о прохождении военной службы не предусматривает материальной ответственности в виде выплаты среднего заработка за время задержки окончательного расчёта при увольнении, а значит, оснований для такого взыскания нет.

Решающим в позиции апелляционного суда стало вопрос соотношения специального законодательства о социальном и правовом защите военнослужащих и норм трудового права. Суд подчеркнул: если специальные нормативные акты не регулируют вопрос ответственности за задержку расчёта при увольнении, применяются нормы Кодекса законов о труде Украины. Такой подход соответствует устоявшейся практике Верховного Суда и логике правового регулирования государственной службы, где приоритет имеет специальный акт, однако при отсутствии необходимых предписаний допускается субсидиарное (дополнительное) применение норм КЗоТ Украины.

Суд отдельно проанализировал редакцию статьи 117 КЗоТ Украины, действующую после изменений 2022 года. В настоящее время средний заработок за время задержки выплачивается «но не более шести месяцев». Это ограничение стало определяющим: хотя фактический расчёт с военнослужащим произошёл лишь 31 января 2025 года – после исполнения предыдущего судебного решения о перерасчёте денежного обеспечения – период ответственности был ограничен шестью календарными месяцами с дня исключения из списков личного состава. Таким образом, компенсация охватила период с 21 ноября 2023 года по 21 мая 2024 года – 183 календарных дня.

Расчёт был проведён с применением Порядка расчёта средней заработной платы, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины от 08.02.1995 №100. Среднедневное денежное обеспечение определено исходя из выплат за два последних месяца службы – сентябрь и октябрь 2023 года: сумма 979 грн за день, умноженная на 183 дня, составила 179157 грн. Апелляционный суд согласился с методологией суда первой инстанции, отклонив доводы о невозможности применения трудового законодательства к военнослужащим в части ответственности за просрочку.

Важным является и конституционный аспект дела. Суд напомнил, что право на своевременное получение вознаграждения за труд гарантировано законом, а органы государственной власти обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Невыполнение обязанности провести полный расчёт в день увольнения не может оправдываться отсутствием прямой нормы в специальном законе. Государство, устанавливая гарантии социального обеспечения военнослужащих, не освобождается от обязанности обеспечить их реальное действие.

В итоге коллегия судей пришла к выводу: задержка окончательного расчёта имела место; спор о размере положенных сумм разрешён в пользу военнослужащего. Следовательно, возникла обязанность выплатить средний заработок в пределах шестимесячного ограничения, установленного законом.

Компенсация утраты через нарушения выплаты

Второй блок спора касался компенсации утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты в соответствии с Законом Украины «О компенсации гражданам утраты части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты». Воинская часть утверждала: если суммы были начислены только на исполнение судебного решения, оснований для компенсации нет, так как до момента вынесения решения они не были определены как подлежащие выплате. Однако суд с таким подходом не согласился.

Нормы указанного Закона предусматривают, что компенсация проводится в случае задержки на один и более календарных месяцев выплаты доходов, не имеющих разового характера, в частности денежного обеспечения. Решающее значение имеет сам факт нарушения установленных сроков выплаты, а не способ определения соответствующей суммы – добровольно или по решению суда.

Коллегия судей подчеркнула, что такая компенсация носит компенсаторный, а не штрафной характер. Её цель – восстановление покупательной способности дохода, обесцененного вследствие инфляционных процессов за период просрочки. Именно поэтому она исчисляется путём умножения невыплаченной суммы на индекс инфляции за период задержки. Выплата компенсации осуществляется одновременно с погашением соответствующей задолженности.

Пятый апелляционный административный суд сослался на последовательную практику Верховного Суда, согласно которой право на компенсацию возникает с момента нарушения срока выплаты независимо от того, были ли суммы предварительно начислены. Если лицо недополучило денежное обеспечение вследствие противоправных действий или бездействия органа, а выплата произошла только после вынесения судебного решения, это не устраняет факт просрочки. Соответственно, компенсация подлежит начислению за весь период невыплаты.

В данном деле перерасчёт денежного обеспечения за 2020–2023 годы был осуществлён на основании судебного решения, а средства перечислены в конце января 2025 года. Таким образом, между моментом, когда выплата должна была быть проведена в надлежащем размере, и фактическим её осуществлением прошёл значительный период. Именно этот период и порождает право на компенсацию утраты части доходов.

Апелляционный суд отметил, что доводы ответчика фактически сводятся к переоценке установленных обстоятельств и игнорированию правовых выводов Верховного Суда. Суд первой инстанции правильно определил правовую природу спорных отношений, установил факт нарушения сроков выплаты и пришёл к обоснованному выводу о наличии оснований для начисления компенсации.

«Как усматривается из материалов дела, ответчиком на исполнение решения суда по делу №420/5372/24 выплачены в пользу истца средства в сумме 221 521,37 грн. То есть в данном деле установлено нарушение сроков выплаты истцу денежного обеспечения в надлежащем размере, что является основанием для начисления компенсации утраты части дохода», – констатировал суд апелляционной инстанции.

Изучив материалы дела, коллегия судей постановила: апелляционную жалобу воинской части оставить без удовлетворения, а решение Одесского окружного административного суда – без изменений.

Автор: Валентин Коваль

