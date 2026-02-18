В Коломые прогремел взрыв в помещении ТЦК — инцидент расследуют как теракт

В городе Коломыя на Прикарпатье произошел взрыв в помещении территориального центра комплектования. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что 18 февраля в 01:15 в помещении Коломыйского районного ТЦК произошел взрыв. Вследствие взрывной волны в отдельных помещениях выбиты стекла в окнах. К счастью, пострадавших нет.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 258 ККУ – террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время прокуроры совместно с СБУ и Нацполицией выясняют все обстоятельства инцидента, в частности причину взрыва и возможных лиц, причастных к его совершению.