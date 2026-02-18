  1. В Україні

У Коломиї пролунав вибух у приміщенні ТЦК — інцидент розслідують як теракт

13:18, 18 лютого 2026
Вибух стався вночі, у будівлі вибито шибки — триває встановлення причетних осіб.
У місті Коломия на Прикарпатті стався вибух у приміщенні територіального центру комплектування. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що 18 лютого о 01:15 у приміщенні Коломийського районного ТЦК стався вибух. Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. На щастя, постраждалих немає.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2  ст. 258 ККУ – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі прокурори спільно із СБУ та Нацполіцією з’ясовують усі обставини інциденту,  зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення.

