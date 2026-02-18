  1. Публикации
Средства в конвертах как попытка влияния на судей Шестого апелляционного админсуда: ВРП инициирует проверку

08:30, 18 февраля 2026
Судьи Шестого апелляционного административного суда Михаил Кобаль, Наталья Бужак и Юрий Черпак пожаловались на попытки влияния в деле о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.
Высший совет правосудия 17 февраля 2026 года рассмотрел сообщение судей Шестого апелляционного административного суда Михаила Кобаля, Натальи Бужак, Юрия Черпака о вмешательстве в их деятельность в связи с осуществлением правосудия. Докладчиком по этому делу выступил член ВСП Сергей Бурлаков.

Обстоятельства дела

В Высший совет правосудия 28 ноября 2025 года поступило сообщение о вмешательстве в деятельность судей в связи с осуществлением правосудия. В производстве Шестого апелляционного административного суда находилось дело по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к Киевской митрополии УПЦ о прекращении религиозной организации, а также по встречному иску Киевской митрополии УПЦ к Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести о признании противоправной бездеятельности и обязании совершить определенные действия.

По состоянию на 21 ноября 2025 года в этом деле поступило 3794 заявления от третьих лиц. В суд были направлены ряд конвертов, при вскрытии которых, в частности 19 ноября и 14 декабря 2025 года, рядом с документами были обнаружены денежные средства: в первом случае – 110 гривен, во втором – 100 гривен.

Судьи считают, что такие факты являются попыткой повлиять на суд, а направление денежных средств в конвертах – недопустимым вмешательством в их деятельность с целью помешать выполнению служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения.

По результатам рассмотрения ВСП решил обратиться в Офис Генерального прокурора для проверки в порядке, установленном УПК Украины, обстоятельств, сообщённых судьями, на наличие признаков совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов). За принятие этого решения проголосовало 10 из 11 присутствующих членов ВСП, один член – Максим Савьюк – проголосовал против.

суд судья ВСП 6ААС

