Кошти в конвертах як спроба впливу на суддів Шостого апеляційного адмінсуду: ВРП ініціює перевірку

Судді Шостого апеляційного адміністративного суду Михайло Кобаль, Наталія Бужак та Юрій Черпак поскаржилися на спроби впливу в справі щодо припинення діяльності Київської митрополії УПЦ.

Вища рада правосуддя 17 лютого 2026 року розглянула повідомлення суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Михайла Кобаля, Наталії Бужак, Юрія Черпака про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя. Доповідачем у цій справі виступив член ВРП Сергій Бурлаков.

Обставини справи

До Вищої ради правосуддя 28 листопада 2025 року надійшло повідомлення про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. У провадженні Шостого апеляційного адміністративного суду перебувала справа за позовом Державної служби України з етнополітики і свободи совісті до Київської митрополії УПЦ про припинення релігійної організації, а також за зустрічним позовом Київської митрополії УПЦ до Державної служби України з етнополітики і свободи совісті про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити певні дії.

Станом на 21 листопада 2025 року в цій справі надійшло 3794 заяви від третіх осіб. До суду надіслано ряд конвертів, при відкритті яких, зокрема 19 листопада та 14 грудня 2025 року, поруч із документами було виявлено грошові кошти: у першому випадку – 110 гривень, у другому – 100 гривень.

Судді вважають, що такі факти є спробою вплинути на суд, а надсилання грошових коштів у конвертах – недопустимим втручанням у їхню діяльність з метою перешкодити виконанню службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

За результатами розгляду ВРП вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо перевірки в порядку, встановленому КПК України, обставин, повідомлених суддями, на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 КК України (втручання в діяльність судових органів). За прийняття цього рішення проголосувало 10 із 11 присутніх членів ВРП, один член – Максим Савʼюк – проголосував проти.

