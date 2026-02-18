Экс-прокурор САП Броневицкий заявил о кризисе в антикоррупционной системе: «сливы» подозрений и давление извне

Экс-прокурор САП высказал позицию относительно взаимодействия антикоррупционных органов с общественным сектором, публикации проектов подозрений и информационного сопровождения расследований.

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий сделал публичное заявление, в котором раскритиковал отдельные подходы к согласованию сообщений о подозрении и заявил о наличии системных проблем в работе антикоррупционных институтов.

По словам экс-служащего, в определённый период прокуроры САП публиковали проекты сообщений о подозрении в открытом доступе. Он утверждает, что это делалось не ради информационного эффекта, а для сохранения институциональной независимости.

Броневицкий отметил, что именно для того, чтобы показать обществу, какие нелепости пытаются провести через САП, отдельные документы о подозрении даже содержали ошибки, когда их публиковали. В случаях, когда прокуроры отказывались их согласовывать, представители общественного сектора и СМИ якобы обвиняли САП в блокировании расследований. В то же время те прокуроры, которые подписывали подозрения без замечаний, якобы получали публичную поддержку.

В своей позиции экс-прокурор также упомянул о возможном влиянии отдельных общественных организаций, в частности Центра противодействия коррупции, на процесс формирования подозрений и определение времени их вручения. По его утверждению, отдельные решения могли согласовываться вне формальной процессуальной процедуры. Если прокурор отказывался — САП публично объявляли предательницей системы и начинали «публичные гонения».

Отдельно Броневицкий обратил внимание и на публичное озвучивание содержания подозрений до их официального вручения. Он привёл пример трансляций на YouTube, где народные депутаты, по его словам, зачитывали фрагменты процессуальных документов по делу, связанному с расследованием «Мидас».

Обнародование текста подозрения до завершения процессуальных действий может содержать признаки разглашения данных досудебного расследования, ответственность за которое предусмотрена статьёй 387 Уголовного кодекса Украины.

Броневицкий также остановился на проблеме публичного формирования оценок виновности лиц до решения суда. В соответствии с Конституцией Украины только суд устанавливает вину.

Отметим, что в последнее время Высший антикоррупционный суд и его апелляционная палата вынесли несколько оправдательных приговоров по делам, расследованным антикоррупционными органами, в частности в отношении экс-заместителя Днепровской ОВА Владимира Орлова, директора национального природного парка «Хотинский» и судьи Татьяны Денисюк.

Кроме того, в сентябре 2025 года НАБУ закрыло производство в отношении компании «Термал Вижн Текнолоджис» (бренд Archer), производителя тепловизионных прицелов для ВСУ, из-за отсутствия достаточных доказательств состава преступления.

В свою очередь адвокат и глава ОО «Совет общественного контроля» Олег Шрам сообщил, что из 95 лиц, осуждённых в 2025 году за коррупционные уголовные правонарушения, 60 из них не были наказаны лишением свободы.

В процентном соотношении это составляет 63%. Иными словами, даже не каждый второй, а почти двое из трёх осуждённых за коррупцию в 2025 году не получили реального срока лишения свободы.

Реальное лишение свободы назначено 24 лицам, из которых 15 — на срок свыше 5 лет.

По структуре приговоров в разрезе статей: по статье 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества), из 14 осуждённых — 11 лиц освобождены от отбывания наказания.

По статье 364 УК Украины (злоупотребление властью) 28 осуждённых, из них 22 лица освобождены от реального лишения свободы.

По статье 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) 25 осуждённых, из них 11 лиц освобождены от отбывания наказания с испытанием. Таким образом, почти половина осуждённых за взятки не получила реального срока.

Как отмечает адвокат Шрам, закон предусматривает общий запрет на применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по делам о коррупционных преступлениях. В то же время закон содержит исключение: в случае заключения соглашения о признании виновности с прокурором САП суд может утвердить согласованное наказание, предусматривающее испытание.

Кроме того, не всегда такие соглашения предусматривают компенсацию ущерба государству.

Отметим, что ранее бывший прокурор САП Станислав Броневицкий публично заявлял, что уволился из органа в связи с несогласием относительно согласования руководителем САП Александром Клименко соглашения по одному из дел. По словам Броневицкого, его позиция заключалась в необходимости возврата имущественного комплекса аэропорта в собственность Одесского горсовета либо полной денежной компенсации. В то же время согласованное соглашение между руководителем САП Александром Клименко и бизнесменом Борисом Кауфманом, как он утверждает, предусматривало возможность возврата городу только старого терминала, а также компенсацию в размере 1 млрд грн при заявленном следствием ущербе около 2,5 млрд грн. Само соглашение засекречено.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семён Кривонос же отмечал, что возврат коррупционных средств в государственный бюджет, по его мнению, не относится к функциям НАБУ.

В то же время, согласно бюджетным показателям, финансирование НАБУ на 2026 год составляет 2,6 млрд грн. По приблизительным оценкам, за десять лет функционирования органа государство направило на его деятельность около 10 млрд грн.

САП и НАБУ были созданы в 2015 году как ключевые элементы антикоррупционной инфраструктуры, а вопросы их независимости, взаимодействия с общественным сектором и информационной политики неоднократно становились предметом публичных дискуссий.

По состоянию на момент публикации официальной реакции руководства САП или НАБУ на заявление экс-прокурора не обнародовано.

Автор: Владимир Право

