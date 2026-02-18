В нескольких областях изменили движение поездов: где сегодня действуют альтернативные перевозки

Часть рейсов выполняется в сочетании с автобусными перевозками.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця сообщила о временных изменениях в организации движения поездов в четырёх областях. По состоянию на сегодня, 18 февраля, часть рейсов осуществляется с привлечением автобусного сообщения.

Как отметили в компании, в Сумской области региональные поезда в настоящее время временно курсируют только в направлении Конотопа и в обратном направлении из Конотопа.

В Харьковской и Донецкой областях для отдельных маршрутов организована пересадка пассажиров на автобусы. В частности, автобусное сообщение обеспечивает перевозки от Лозовой и до Краматорска. В то же время на направлении Изюм региональные экспрессы продолжают движение по графику без задержек.

В Запорожской области в течение 18 февраля поезда будут курсировать до и из Днепра. Речь идёт о рейсах №86/85 «Львов — Запорожье — Львов», №5/6 «Ясиня — Запорожье», №39/40 «Солотвино — Запорожье — Солотвино», №731/732 «Киев — Запорожье — Киев» и №128/127 «Львов — Запорожье — Львов».

Для пассажиров этих поездов предусмотрен автобусный трансфер между Днепром и Запорожьем. Другие рейсы дальнего сообщения из и в Запорожье в настоящее время планируются к выполнению, однако окончательные решения будут приниматься с учётом ситуации с безопасностью.

В компании также обратились к пассажирам с просьбой во время поездок внимательно следить за указаниями проводников и работников вокзалов, а также активировать push-уведомления в мобильном приложении Укрзализныци, чтобы оперативно получать обновления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.