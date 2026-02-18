  1. В Украине

В нескольких областях изменили движение поездов: где сегодня действуют альтернативные перевозки

11:10, 18 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Часть рейсов выполняется в сочетании с автобусными перевозками.
В нескольких областях изменили движение поездов: где сегодня действуют альтернативные перевозки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця сообщила о временных изменениях в организации движения поездов в четырёх областях. По состоянию на сегодня, 18 февраля, часть рейсов осуществляется с привлечением автобусного сообщения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили в компании, в Сумской области региональные поезда в настоящее время временно курсируют только в направлении Конотопа и в обратном направлении из Конотопа.

В Харьковской и Донецкой областях для отдельных маршрутов организована пересадка пассажиров на автобусы. В частности, автобусное сообщение обеспечивает перевозки от Лозовой и до Краматорска. В то же время на направлении Изюм региональные экспрессы продолжают движение по графику без задержек.

В Запорожской области в течение 18 февраля поезда будут курсировать до и из Днепра. Речь идёт о рейсах №86/85 «Львов — Запорожье — Львов», №5/6 «Ясиня — Запорожье», №39/40 «Солотвино — Запорожье — Солотвино», №731/732 «Киев — Запорожье — Киев» и №128/127 «Львов — Запорожье — Львов».

Для пассажиров этих поездов предусмотрен автобусный трансфер между Днепром и Запорожьем. Другие рейсы дальнего сообщения из и в Запорожье в настоящее время планируются к выполнению, однако окончательные решения будут приниматься с учётом ситуации с безопасностью.

В компании также обратились к пассажирам с просьбой во время поездок внимательно следить за указаниями проводников и работников вокзалов, а также активировать push-уведомления в мобильном приложении Укрзализныци, чтобы оперативно получать обновления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Расплата за просрочку: суд в Одессе признал противоправной бездействие воинской части в отношении задержки расчета

Суд подтвердил право уволенного военнослужащего на средний заработок и компенсацию утраты части доходов.

Множественное гражданство и госслужба: почему Комитет государственной власти заблокировал правительственный законопроект

Механизмы проверки должностных лиц на принудительность обретения гражданства РФ нуждаются в доработке: отметили эксперты.

Церемонию прощания с военнослужащими, которых суд признал погибшими, планируют закрепить на законодательном уровне

В Украине предлагают ввести отдельный военный прощальный ритуал для защитников, чьи тела не найдены, но которых суд признал умершими.

Средства в конвертах как попытка влияния на судей Шестого апелляционного админсуда: ВРП инициирует проверку

Судьи Шестого апелляционного административного суда Михаил Кобаль, Наталья Бужак и Юрий Черпак пожаловались на попытки влияния в деле о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]