  1. В Україні

У кількох областях змінили рух потягів: де сьогодні діють альтернативні перевезення

11:10, 18 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Частина рейсів виконується у поєднанні з автобусними перевезеннями.
У кількох областях змінили рух потягів: де сьогодні діють альтернативні перевезення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в організації руху поїздів у чотирьох областях. Станом на сьогодні, 18 лютого, частина рейсів здійснюється із залученням автобусного сполучення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили в компанії, у Сумській області регіональні поїзди наразі тимчасово курсують лише в напрямку Конотопа та у зворотному напрямку з Конотопа.

У Харківській і Донецькій областях для окремих маршрутів організовано пересадку пасажирів на автобуси. Зокрема, автобусне сполучення забезпечує перевезення від Лозової та до Краматорська. Водночас на напрямку Ізюм регіональні експреси продовжують рух за графіком без затримок.

У Запорізькій області протягом 18 лютого поїзди курсуватимуть до та з Дніпра. Йдеться про рейси №86/85 «Львів — Запоріжжя — Львів», №5/6 «Ясіня — Запоріжжя», №39/40 «Солотвино — Запоріжжя — Солотвино», №731/732 «Київ — Запоріжжя — Київ» та №128/127 «Львів — Запоріжжя — Львів».

Для пасажирів цих поїздів передбачено автобусний трансфер між Дніпром і Запоріжжям. Інші рейси далекого сполучення з та до Запоріжжя наразі плануються до виконання, однак остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації.

У компанії також звернулися до пасажирів із проханням під час подорожей уважно стежити за вказівками провідників і працівників вокзалів, а також активувати push-сповіщення в мобільному застосунку Укрзалізниці, щоб оперативно отримувати оновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 
 
Укрзалізниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сумнівні статки та маніпуляції з посадами: аналіз перших співбесід кандидатів до ВАКС

Перший день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Комітет розгляне законопроєкт, який змінює порядок виконання правопорушниками громадських робіт

Законопроєкт дозволяє призначати громадські роботи навіть якщо їх немає в санкції статті та розширює географію їх застосування.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]