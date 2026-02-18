У кількох областях змінили рух потягів: де сьогодні діють альтернативні перевезення

Укрзалізниця повідомила про тимчасові зміни в організації руху поїздів у чотирьох областях. Станом на сьогодні, 18 лютого, частина рейсів здійснюється із залученням автобусного сполучення.

Як зазначили в компанії, у Сумській області регіональні поїзди наразі тимчасово курсують лише в напрямку Конотопа та у зворотному напрямку з Конотопа.

У Харківській і Донецькій областях для окремих маршрутів організовано пересадку пасажирів на автобуси. Зокрема, автобусне сполучення забезпечує перевезення від Лозової та до Краматорська. Водночас на напрямку Ізюм регіональні експреси продовжують рух за графіком без затримок.

У Запорізькій області протягом 18 лютого поїзди курсуватимуть до та з Дніпра. Йдеться про рейси №86/85 «Львів — Запоріжжя — Львів», №5/6 «Ясіня — Запоріжжя», №39/40 «Солотвино — Запоріжжя — Солотвино», №731/732 «Київ — Запоріжжя — Київ» та №128/127 «Львів — Запоріжжя — Львів».

Для пасажирів цих поїздів передбачено автобусний трансфер між Дніпром і Запоріжжям. Інші рейси далекого сполучення з та до Запоріжжя наразі плануються до виконання, однак остаточні рішення ухвалюватимуть з урахуванням безпекової ситуації.

У компанії також звернулися до пасажирів із проханням під час подорожей уважно стежити за вказівками провідників і працівників вокзалів, а також активувати push-сповіщення в мобільному застосунку Укрзалізниці, щоб оперативно отримувати оновлення.

