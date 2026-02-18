  1. В Украине

Из-за непогоды в Одесской области ограничили движение транспорта и остановили два пункта пропуска на границе с Молдовой

12:06, 18 февраля 2026
Ограничили движение грузовиков и автобусов на трассе М-15 Одесса — Рени.
Из-за непогоды в Одесской области ограничили движение транспорта и остановили два пункта пропуска на границе с Молдовой
На автодороге государственного значения М-15 (Одесса – Рени в направлении Бухареста) по всей длине временно были введены ограничения для движения всех видов грузовиков, а также пассажирских автобусов и микроавтобусов. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

Ограничения введены Службой восстановления и развития инфраструктуры и ограничения касаются всех видов грузового транспорта, а также автобусов и микроавтобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.

Движение легковых автомобилей осуществляется без ограничений.

Между тем, в Измаильской районной государственной администрации заявили, что КПП «Орловка» и «Джурджулешты» временно приостановили пропуск пассажирского и грузового транспорта.

"В связи с ограничением движения транспортных средств со стороны Молдовы и Румынии пропуск через указанные пункты пока не осуществляется", - говорится в сообщении.

Сейчас в Одесской области наблюдаются сложные погодные условия: сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Кроме того, после несчастного обстрела часть Одессы осталась без электро- и водоснабжения.

