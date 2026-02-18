Через негоду на Одещині обмежили рух транспорту та зупинили два пункти пропуску на кордоні з Молдовою

Обмежили рух вантажівок та автобусів на трасі М-15 Одеса — Рені.

фото: Ізмаїльська районна державна адміністрація

На автодорозі державного значення М-15 (Одеса – Рені у напрямку Бухареста) по всій довжині тимчасово запровадили обмеження для руху всіх видів вантажівок, а також пасажирських автобусів і мікроавтобусів. Про це поінформувала Державна митна служба.

Обмеження запроваджені Службою відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області та обмеження стосуються усіх видів вантажного транспорту, а також автобусів та мікроавтобусів, що здійснюють пасажирські перевезення.

Рух легкових автомобілів наразі здійснюється без обмежень.

Тим часом в Ізмаїльській районній державній адміністрації заявили, що КПП «Орлівка» та «Джурджулешти» тимчасово призупинили пропуск пасажирського та вантажного транспорту.

“У зв’язку з обмеженням руху транспортних засобів з боку Молдови та Румунії пропуск через зазначені пункти наразі не здійснюється”, - йдеться у повідомленні.

Наразі в Одеській області спостерігаються складні погодні умови: сильний вітер, мокрий сніг і ожеледиця. Крім того, після нещавнього обстрілу частина Одеси залишилася без електро- та водопостачання.

