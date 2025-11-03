Верховный Суд высказался об электронных доверенностях, сформированных в «Электронном суде»

Как КАС ВС сформировал новый подход к проверке электронных документов и почему это решение важно для всех участников правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Цифровизация судопроизводства в Украине переходит в качественно новую фазу. В Постановлении от 16 октября 2025 г. по делу № 600/1029/25-а Верховный Суд исследовал каким образом формируются электронные доверенности в подсистеме “Электронный суд”.

Истец – Главное управление ГНС в Черновицкой области – обратилось в суд с требованием взыскать налоговую задолженность с районного коммунального предприятия и наложить арест на средства должника.

Иск подписала представительница ГНС, действовавшая на основании электронной доверенности, созданной в подсистеме «Электронный суд».

Однако суд первой инстанции вернул исковое заявление, считая, что полномочия представительницы не подтверждены должным образом: доверенность в порядке передоверия якобы подписана ее собственной квалифицированной электронной подписью, а не руководителем ГУ ГНС.

Апелляционный суд поддержал этот вывод, согласившись с судом первой инстанции, что доверенность в порядке передоверия не является надлежащим документом, подтверждающим полномочия лица, подписавшего исковое заявление.

Давая правовую оценку установленным обстоятельствам дела и доводам кассационную жалобу, коллегия судей Кассационного административного суда отметила следующее.

Решением Высшего совета правосудия от 17 августа 2021 года №1845/0/15-21 утверждено Положение о порядке функционирования отдельных подсистем Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (далее - Положение ЕСИТС).

В соответствии с пунктами 24 - 34 указанного Положения, подсистема "Электронный суд" (далее - Электронный суд) - подсистема ЕСИТС, обеспечивающая возможность обмена (отправки и получения) документами (в том числе процессуальными документами, письменными и электронными доказательствами и т.п.) между судом и участниками судебного процесса, между пользователем и подсистемой и результаты рассмотрения таких документов или другие документы.

Документы (в том числе процессуальные документы, письменные и электронные доказательства), связанные с рассмотрением дел в суде, могут подаваться в суд в электронной форме исключительно с использованием подсистемы «Электронный суд», если иное не определено процессуальным законодательством или настоящим Положением.

Электронные документы создаются с использованием встроенного текстового редактора путем заполнения форм документов, предусмотренных Инструкцией пользователя Электронного суда, подписываются квалифицированной электронной подписью (подписями) его подписчика (подписчиков) и направляются средствами соответствующей подсистемы ЕСИТС.

В созданные в Электронном суде документы пользователи могут добавлять другие файлы (изображения, видеофайлы и т.п.). Соответствующие добавленные файлы (приложения) подписываются квалифицированной электронной подписью пользователей вместе с созданными в Электронном суде документами, к которым они прилагаются.

Дата и время подписания документа в Электронном суде, а также дата и время его отправки автоматически сохраняются и не подлежат корректировке.

В случае представления в суд документов в электронной форме участник обязан в случаях, определенных процессуальным законодательством, предоставить доказательство отправки другим участникам дела копий поданных в суд документов.

В случае, когда другой участник дела в соответствии с внесенными идентификационными данными о нем имеет зарегистрированный электронный кабинет, функционал электронного суда в автоматическом режиме предоставляет суду и участнику дела доказательство отправки в электронные кабинеты других участников дела поданных в суд документов.

В противном случае средствами электронного суда пользователя информируют об отсутствии у другого участника дела зарегистрированного электронного кабинета.

Пользователь ЕСИТС может уполномочить другого пользователя на совершение действий с использованием Электронного суда в интересах доверителя, предоставив средствами соответствующей подсистемы ЕСИТС такому поверенному доверенность в электронной форме в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Предоставление доверенности в электронной форме осуществляется средствами электронного кабинета путем создания электронного документа установленной формы, в котором определяется объем полномочий поверенного.

Доверенность в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью доверителя, позволяет поверенному выполнять определенный доверителем перечень действий средствами Электронного суда. Поверенный, которому доверителем выдана доверенность в электронной форме с правом доверенности, может предоставить такую ​​доверенность другому пользователю на совершение действий в интересах доверителя (передоверия).

От имени юридического лица выдавать доверенности в электронной форме имеют право лица, указанные в данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований относительно такого юридического лица в графе "Фамилия, имя, отчество, даты избрания (назначения) лиц, избираемых (назначаемых) в орган управления правоотношениях с третьими лицами, или имеющих право совершать действия от имени юридического лица без доверенности, в том числе подписывать договоры и данные о наличии ограничений по представительству от имени юридического лица". От имени иностранного юридического лица электронные доверенности выдаваться не могут.

Доверенность в электронной форме, подтверждающая полномочия представителя, и электронные документы, на основании которых происходило поручение прав первичного доверителя (при их наличии), автоматически прилагаются к документам, отправленным представителем средствами Электронного суда.

В соответствии с пунктами 1, 2 Раздела XI «Подсистема электронного суда» Положения об АСДС (в редакции решения Совета судей Украины №17 от 2 марта 2018 года) во всех местных и апелляционных судах Украины с 22 декабря 2018 года обмен электронными документами между судом, физическими лицами суд».

Участники судебного процесса с помощью зарегистрированного электронного кабинета могут посылать копии электронных документов другим участникам судебного дела, кроме случаев, когда у другого участника нет зарегистрированного электронного кабинета, подавать исковые заявления и другие предусмотренные законом процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, а также получать судебные решения и другие электронные документы.

В соответствии с пунктами 9 -11 раздела XI «Подсистема электронного суда» Положения об АСДС, в редакции решения ССУ №17, путем формирования, подписания и направления к подсистеме электронного поручения, установленной администратором формы (с правом передоверия или без такого права), лицо, зарегистрировавшее лицо, зарегистрированный электронный кабинет) на представление документов от своего имени или от имени доверителя по судебному делу, судебному производству или обращению. Электронные доверенности, подтверждающие полномочия подписчика, автоматически добавляются подсистемой к каждому документу, им отправленному.

Путем формирования, подписания и направления к подсистеме электронной доверенности, установленной администратором формы (с правом передоверия или без такого права), лицо, зарегистрировавшее электронный кабинет в пределах полученных полномочий может предоставить другому физическому лицу доступ к документам по судебному делу, судебному производству или обращению.

Путем формирования, подписания и направления подсистеме электронного сообщения, установленной администратором формы, автор доверенности может ее отменить.

Из изложенного можно сделать вывод, что электронная доверенность, которую возможно выдать с помощью подсистемы «Электронный суд», выдается при наличии у соответствующего лица доверителя и его представителя личных электронных кабинетов в подсистеме «Электронный суд», что предусматривает наличие у таких лиц электронной цифровой подписи.

Электронная доверенность выдается только при ее подписании электронным ключом доверителем с помощью алгоритмов, определенных в подсистеме «Электронный суд». В дальнейшем такая электронная доверенность автоматически прилагается к исковому заявлению, поданному представителем от имени доверителя через подсистему «Электронный суд», при этом у пользователей отсутствует возможность каким-либо образом влиять на содержание и вид такой электронной доверенности, то есть она формируется подсистемой «Электронный суд» самостоятельно, в соответствии с выбранным объемом полномочий представителя.

Верховный Суд пришел к выводу, что на время решения судом первой инстанции вопрос о возвращении искового заявления Главного управления ГНС в Черновицкой области согласно постановленному 10 марта 2025 года определению, суд, не проверив наличие квалифицированной электронной подписи руководителя налогового органа на доверенности в подсистеме «Электронный суд» не имел правовых оснований для возврата искового заявления, как такого, что подписано лицом, которым не предоставлено доказательств, свидетельствующих о наличии у него полномочий на совершение процессуальных действий от имени истца в понимании статьи 59 КАС Украины.

Верховный Суд четко дал понять: недостаточно механически применять нормы права. Необходимо понимать, как работают инструменты, которыми пользуются участники процесса. Судья в эпоху цифровизации должен быть немного "технарем".

Дело № 600/1029/25-а – это не просто о долге в 6 тысяч гривен. Это прецедент, показывающий борьбу между устаревшим формализмом и современными цифровыми реалиями. Верховный Суд принял сторону прогресса, признав, что технологии имеют свои законы, и суды должны в них разбираться.

Автор Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.