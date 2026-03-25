Отсрочка от мобилизации через опекунство и самостоятельное воспитание детей: что учитывают суды в 2026 году

Оформление опекунства и самостоятельное воспитание всё чаще используются для получения отсрочки от мобилизации, однако суды оценивают не формальный статус, а реальные семейные обстоятельства.

Полномасштабная война и мобилизационные процессы существенно трансформировали практическое значение семейно-правовых институтов. Опекунство, попечительство, а также фактическое самостоятельное воспитание ребёнка перестали быть исключительно вопросами частного права — сегодня они напрямую влияют на возможность получения отсрочки от военной службы.

Это привело к росту обращений в суды, где заявители пытаются подтвердить соответствующие юридические факты, а суды — отделить реальные обстоятельства от попыток избежать мобилизации.

Судебная практика 2026 года демонстрирует, что формальное наличие ребёнка или статуса опекуна не гарантирует положительного результата. Суды анализируют не только документы, но и реальные обстоятельства — участие других родственников в воспитании, фактический уход, наличие альтернативных опекунов и поведение сторон. То есть в центре внимания оказывается не форма, а содержание правоотношений.

Судебная практика

Проживание ребенка с отцом не подтверждает самостоятельное воспитание для отсрочки

В деле № 137/1845/24 отец обратился с иском об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка и определении его места проживания вместе с ним. Указывал, что после расторжения брака ребенок проживает с ним, находится на его содержании, мать выехала за границу, а установление этого факта необходимо, в частности, для оформления социальной помощи и получения отсрочки. Также ссылался на надлежащие условия проживания, заключение органа опеки и фактическое осуществление им всех родительских функций.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако апелляционный суд отменил решение и отказал в иске, указав, что между родителями существует договоренность относительно осуществления родительских прав, мать не лишена возможности участвовать в воспитании, а спор о месте проживания ребенка отсутствует.

Позиция ВС по вопросам военной службы / мобилизации:

Верховный Суд обратил внимание на то, что в условиях войны при разрешении семейных споров распространено заявление требований об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка, что в большинстве случаев связано с вопросами мобилизации.

При разрешении этого спора не исследуется вопрос наличия оснований для выплаты социальной помощи на ребенка, которого воспитывает только один из родителей, и получения отсрочки от военной службы, а учитывается цель регулирования семейных отношений.

Суд указал: «Частноправовой инструментарий не должен использоваться участниками семейных отношений для уклонения от выполнения установленных законом обязанностей».

Также суд отметил, что сам факт проживания ребенка с одним из родителей не подтверждает самостоятельного воспитания.

ВС акцентировал, что доказательство единоличного воспитания связано с установлением обстоятельств невыполнения другим из родителей своих обязанностей, а потому такой факт может оцениваться только как составляющая спора между родителями, а не как самостоятельное требование.

Статус военнообязанного и риск мобилизации учитываются при назначении опекуна

В деле № 373/2174/24 заявитель просил признать родственницу недееспособной и назначить его опекуном, ссылаясь на то, что она имеет психическое заболевание, нуждается в постоянном уходе, а он является единственным родственником, который фактически заботится о ее состоянии, организовал лечение и устройство в учреждение с круглосуточным уходом.

Суд первой инстанции признал лицо недееспособным, но отказал в назначении заявителя опекуном, указав на отсутствие надлежащих условий для выполнения им обязанностей опекуна, в частности из-за проживания на значительном расстоянии и отсутствия подтверждения реальной готовности осуществлять уход.

Апелляционный суд согласился и дополнительно указал, что заявитель является лицом призывного возраста, при этом отсутствуют доказательства наличия отсрочки или бронирования, а также что подопечная уже находится в специализированном учреждении на полном государственном обеспечении.

Позиция ВС по вопросам военной службы / мобилизации:

Верховный Суд отметил, что именно орган опеки и попечительства на основании обращения лица мужского пола призывного возраста с заявлением о назначении его опекуном недееспособного лица, с учетом введенного в государстве военного положения и закрепленной статьей 65 Конституции Украины обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, должен выяснить необходимость такого назначения, избегая возможных злоупотреблений, и надлежащим образом мотивировать свое представление о возможности назначения лица опекуном и, прежде всего, необходимость этого.

Согласно абзацу 15 пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащие увольняются с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, в частности во время действия военного положения, в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, что за таким лицом не осуществляется уход другими лицами. Поэтому коллегия судей отметила необходимость исследования обстоятельства наличия у недееспособного лица другого опекуна, кроме военнообязанного.

ВС также учел, что заявитель является военнообязанным, не имеет подтвержденной отсрочки, а подопечная уже находится под опекой государственного учреждения, что исключает необходимость назначения именно этого лица опекуном.

Самостоятельное воспитание для отсрочки не устанавливается в отдельном производстве

В деле № 442/5036/24 заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания им ребенка, ссылаясь на то, что проживал с матерью ребенка без брака, у них родился сын, который фактически проживает с ним и находится на его содержании, тогда как мать выехала за границу.

Обосновывая заявление, указывал, что с определенного момента самостоятельно воспитывает ребенка и спора с матерью нет, а установление такого факта необходимо, в частности, с учетом п. 4 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно непризыва лиц, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Суды первой и апелляционной инстанций оставили заявление без рассмотрения, указав, что заявленные требования связаны со спором о праве, поскольку вопрос воспитания ребенка не может решаться без оценки участия другого родителя.

Позиция ВС по вопросам военной службы / мобилизации:

Верховный Суд согласился с этими выводами и отметил, что факт единоличного воспитания ребенка не подлежит установлению в судебном порядке по правилам отдельного производства.

Суд указал, что вопрос единоличного воспитания ребенка одним из родителей не может выясняться безотносительно к действиям второго родителя и может решаться в рамках спора о праве.

Суд отметил, что дело связано со спором относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка и/или уклонения от выполнения родительских обязанностей, что исключает отдельное производство.

Мобилизация и служба не являются основанием для установления самостоятельного воспитания без доказательства уклонения матери

В деле № 487/11354/24 отец обратился с иском об установлении факта самостоятельного воспитания дочери, ссылаясь на то, что после расторжения брака ребенок проживает с ним, мать с 2015 года находится за границей и не участвует в воспитании. Указывал, что был мобилизован и не смог получить отсрочку из-за отсутствия судебного решения, а установление этого факта необходимо для увольнения с военной службы.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав на недоказанность уклонения матери от выполнения родительских обязанностей, а также на отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о прекращении или ограничении ее родительских прав.

Позиция ВС по вопросам военной службы / мобилизации:

ВС отклонил доводы о неучете судами предыдущих инстанций положений пункта 3 части двенадцатой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действовавшей на момент обращения истца в суд), поскольку при отсутствии оснований для установления факта самостоятельного воспитания ребенка отцом и принятия соответствующего судебного решения основания, предусмотренные указанной нормой для увольнения с военной службы, не применяются.

Суд отметил, что проживание матери отдельно или за границей не является доказательством самостоятельного воспитания, поскольку это не лишает ее родительских прав и не свидетельствует об уклонении от обязанностей.

Суд также подчеркнул, что проживание матери отдельно не может быть основанием для установления факта самостоятельного воспитания ребенка отцом, поскольку это не препятствует матери общаться и участвовать в воспитании ребенка.

Таким образом, судебная практика демонстрирует последовательный подход: ни оформление опеки, ни формальное указание на самостоятельное воспитание не создают автоматических оснований для отсрочки или освобождения от службы. Суды исходят из реального содержания семейных отношений — необходимо доказать либо фактическое уклонение другого родителя от обязанностей, либо обстоятельства, объективно исключающие его участие в воспитании или уходе. Любые попытки использовать семейно-правовые механизмы как инструмент уклонения от мобилизации оцениваются критически и при отсутствии надлежащего подтверждения отклоняются.

