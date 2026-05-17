Пенсии под угрозой: что украинцы должны сделать до 31 декабря

В случае непрохождения процедуры идентификации выплату пенсии или страховых выплат могут быть приостановлены.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые временно проживают за границей, на временно оккупированных территориях или выехали с ВОТ на подконтрольную Украине территорию, должны проходить идентификацию до 31 декабря каждого года. Это необходимо для продолжения выплаты пенсий и страховых выплат, если они назначены по адресу проживания на ВОТ.

В Пенсионном фонде отметили, что в 2026 году способы прохождения идентификации остаются без изменений. В частности, получатели выплат могут:

лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или банк, где открыт счет для получения выплат;

пройти идентификацию через видеоконференцсвязь;

авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью «Дія.Підпис» или «Дія ID»;

в случае пребывания за границей — отправить по почте документ от украинского дипломатического учреждения о подтверждении факта, что человек жив, а также заявление о продолжении выплат.

Заявление и сканированные копии документов можно подать через вебпортал электронных услуг с использованием квалифицированной электронной подписи.

В случае прекращения выплат из-за непрохождения идентификации их можно возобновить после прохождения процедуры в течение года с даты прекращения. При этом необходимо сообщить, что человек не получает аналогичных выплат от РФ.

Если выплаты были приостановлены по другим причинам, в частности из-за отсутствия движения средств на счете в течение шести месяцев или непредоставления информации о неполучении выплат от РФ до 1 апреля 2026 года, восстановить их можно после подачи соответствующего заявления через вебпортал ПФУ с использованием «Дія.Підпис» или КЭП.

Для украинцев, которые временно находятся за границей, также сохраняется возможность подать заявление на возобновление выплат по почте. В заявлении необходимо указать актуальные банковские реквизиты и подтвердить факт неполучения выплат от других государств, в том числе РФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.