Пенсії під загрозою: що українці мають зробити до 31 грудня

У разі непроходження процедури ідентифікації виплату пенсії або страхових виплат можуть призупинити.

Громадяни, які тимчасово проживають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з ТОТ на підконтрольну Україні територію, повинні пройти ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Це необхідно для продовження виплати пенсій і страхових виплат, якщо вони призначені за адресою проживання на ТОТ.

У Пенсійному фонді зазначили, що у 2026 році способи проходження ідентифікації залишаються без змін. Зокрема, отримувачі виплат можуть:

особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або банку, де відкрито рахунок для отримання виплат;

пройти ідентифікацію через відеоконференцзв’язок;

авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою «Дія.Підпис» або «Дія ID»;

у разі перебування за кордоном — надіслати поштою документ від української дипломатичної установи про підтвердження факту, що особа є живою, а також заяву про продовження виплат.

Заяву та скановані копії документів можна подати через вебпортал електронних послуг із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі припинення виплат через непроходження ідентифікації їх можна поновити після проходження процедури протягом року з дати припинення. При цьому необхідно повідомити, що особа не отримує аналогічних виплат від РФ.

Якщо виплати були призупинені з інших причин, зокрема через відсутність руху коштів на рахунку протягом шести місяців або неповідомлення про неотримання виплат від рф до 1 квітня 2026 року, поновити їх можна після подання відповідної заяви через вебпортал ПФУ з використанням «Дія.Підпис» або КЕП.

Для українців, які тимчасово перебувають за кордоном, також зберігається можливість подати заяву на поновлення виплат поштою. У заяві потрібно вказати актуальні банківські реквізити та підтвердити факт неотримання виплат від інших держав, у тому числі РФ.

