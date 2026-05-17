Университет в США впервые более чем за 130 лет меняет систему сдачи экзаменов из-за ChatGPT

Один из самых престижных университетов США усиливает контроль на экзаменах из-за ИИ и списывания.

Один из самых известных университетов США — Принстонский университет — решил усилить контроль во время экзаменов из-за распространения искусственного интеллекта и новых способов списывания. Впервые за 133 года экзамены там будут проходить под наблюдением преподавателей.

Как сообщает студенческое издание The Daily Princetonian, новые правила вступят в силу с 1 июля.

Что изменилось

С 1893 года в Принстоне действовал так называемый «Кодекс чести». Он предусматривал, что студенты сдают экзамены без наблюдения преподавателей и самостоятельно обязуются не списывать.

Перед каждым экзаменом или письменной работой студенты письменно подтверждали, что не нарушали правила. Также кодекс требовал сообщать о случаях списывания других студентов.

Теперь администрация университета решила изменить систему. Преподаватели будут присутствовать на очных экзаменах в качестве наблюдателей. При этом им запрещено вмешиваться в процесс тестирования — все подозрения относительно возможных нарушений они должны передавать в специальный комитет чести.

Почему университет изменил правила

Решение приняли после голосования среди преподавателей. Почти все поддержали усиление контроля — против выступил только один преподаватель.

В университете объяснили, что причиной стали частые нарушения «Кодекса чести», а также стремительное распространение искусственного интеллекта и других технологий, которые студенты могут использовать для списывания.

В 2025 году Принстон провел опрос, по результатам которого почти 30% студентов признались, что хотя бы раз списывали. При этом только 0,4% добровольно сообщили о нарушении правил.

Какое наказание грозит студентам

Дела о нарушениях рассматривают специальные дисциплинарные комиссии. За списывание студентам могут объявить выговор, назначить испытательный срок, временно отстранить от учебы или даже отчислить — особенно в случае повторных нарушений.

