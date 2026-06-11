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Митниця може донарахувати податки після оформлення: як це оскаржити

20:28, 11 червня 2026
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Після завершення митного оформлення контроль триває, а рішення за результатами перевірок можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку.
Митниця може донарахувати податки після оформлення: як це оскаржити
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Після завершення митного оформлення контроль за дотриманням вимог законодавства не припиняється. За результатами документальних перевірок митні органи можуть виносити податкові повідомлення-рішення, які підлягають оскарженню в адміністративному або судовому порядку. Про це нагадали в Тернопільській митниці під час чергової «гарячої лінії».

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Роз’яснення для бізнесу та громадян надала начальниця відділу здійснення контролю у невиїзному порядку управління проведення митного аудиту Тернопільської митниці Анна Косінська.

Порядок оскарження рішень митниці

Учасникам заходу роз’яснили порядок адміністративного та судового оскарження податкових повідомлень-рішень, строки подання скарг, особливості їх розгляду та перелік документів, які можуть підтверджувати позицію платника податків.

Окремо наголошувалося, що Податковий кодекс України надає платнику податків право оскаржити податкове повідомлення-рішення або в адміністративному порядку — до контролюючого органу вищого рівня, або шляхом звернення до суду.

Строки та вимоги до скарг

Фахівці звернули увагу на строки подання скарг, правила їх обчислення, а також вимоги до оформлення звернень.

Також було роз’яснено, які документи можуть бути використані для обґрунтування позиції платника податків під час розгляду скарги.

Права платників податків

Окремо учасникам нагадали про права та обов’язки платників податків на різних етапах оскарження рішень, а також про особливості взаємодії з митними органами після отримання податкового повідомлення-рішення.

Документальні перевірки після митного оформлення

Під час «гарячої лінії» також обговорювали проведення документальних перевірок після завершення митного оформлення товарів.

Зокрема, роз’яснювалося застосування статті 354 Митного кодексу України щодо подання документів та інформації на запити митних органів під час перевірок.

У митниці наголосили на важливості належного зберігання документів, які підтверджують відомості, заявлені під час митного оформлення товарів.

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