ВРП звільнила у відставку суддю Вітовського райсуду Миколаївської області Людмилу Семенову

Суддю Людмилу Семенову звільнили у відставку у зв’язку з поданням відповідної заяви.

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У вівторок, 9 червня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомила ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити Семенову Людмилу Михайлівну з посади судді Вітовського районного суду Миколаївської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ВРП звільнила трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Крім того, суддів Олексія Галагана, Наталію Добрівську та Василя Фединяка звільнено у відставку.

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