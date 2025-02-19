Госдеп США предусмотрел на поддержку процедур Высшей квалификационной комиссии судей 1,75 млн долларов — данные Кабмина

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов, а на путешествия экспертов в пределах страны и за рубеж, в том числе гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

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США в лице правительства и Государственного департамента предусмотрели программу стоимостью 2,9 млн долларов США на поддержку независимости, подотчетности и эффективности судебной системы Украины.

Согласно данным Кабмина, эта программа №5810 совсем свежая – началась с августа 2024 года и должна продолжаться до августа 2026 года.

Исполнителем по ней выступает Международная организация права развития (IDLO), а получателем и бенефициаром – Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Использовать на закупку товаров, работ и услуг из общей суммы можно 1,755 млн долларов.

Согласно плану закупки, на услуги международных и национальных экспертов и тренеров можно потратить 677,93 тысячи долларов США.

На путешествия экспертов в пределах страны и за границу, в частности, гостиничные услуги, билеты на самолет, расходы на оформление визы, вид на жительство и медицинское страхование – 209,34 тысячи долларов.

На разные расходы по внедрению проекта, в частности на аренду офисов, услуги охраны, путешествия и проживания для международного персонала – еще 387,1 тысячи долларов США. Меньше расходов предусмотрено на приобретение и аренду ИТ-оборудования и приобретение программного обеспечения – 141,1 тысячи долларов и на услуги перевода – 62,89 тысячи долларов.

Вместе с тем, учитывая приостановку выплат по программам Агентства США по международному развитию (USAID), одна из которых, как писала «Судебно-юридическая газета», достигала 48 млн. долларов США, судьба программы №5810 пока доподлинно неизвестна.

Однако существуют и другие программы, курируемые не США, а европейскими партнерами.

Так, согласно данным Кабмина, до июня 2026 года должен продолжаться проект 5409-01 «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» стоимостью 13,336 млн. евро.

Получателями по этому проекту являются Министерство юстиции, Офис Генерального прокурора, Высший совет правосудия, Государственная судебная администрация Украины, Высшая квалификационная комиссия судей Украины, Верховный Суд, Государственное предприятие «Национальные информационные системы» и т.д.

Бенефициарами, по данным правительства, выступают Высший совет правосудия, Министерство юстиции Украины, Офис Генерального прокурора.

Исполнитель – Expertise France S.A.S. (Франция).

По плану закупки из этой суммы 13,336 млн евро можно использовать:

3 442 120 евро – на товары и услуги, связанные с проведением мероприятий проекта и привлечением экспертизы (включая организацию конференций, семинаров, тренингов и других событий, услуги перевода, организация авиа, ж/д и других видов транспортных перевозок, печатная продукция, гостиничные услуги)

1 688 130 евро – на товары и услуги, необходимые для администрирования проекта (включая аренду офиса, аудит и мониторинг проекта, информационные мероприятия, услуги мобильной связи и другие телекоммуникационные и ИТ услуги, кадровые и бухгалтерские услуги и т.д.)

3 500 000 евро – на закупку программного обеспечения и оборудования в рамках мероприятий, предусмотренных Рабочим планом проекта

1 500 000 евро – на гранты и субгранты.

Целью проекта является «укрепление независимости, эффективности, качества, добродетели и прозрачности судебной системы, а также обеспечение доступа к правосудию; усиление исполнения судебных решений по хозяйственным и уголовным делам; улучшение координации вмешательства в сектор юстиции и управление политикой».

Также до апреля 2027 года должна осуществляться программа «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине – Фаза ІІІ». Номер проекта 5444.

Эта программа в общей сложности стоит 17,5 млн евро, а реципиентами выступают Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Министерство развития общин, территорий и развития инфраструктуры, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, Специализированная антикоррупционная прокуратура.

За программу отвечает Министерство иностранных дел Дании.

Следует отметить, что, по данным Кабмина, существует еще несколько программ, где получателями выступают органы судебной власти и антикоррупционные органы.

Автор: Наталя Мамченко

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