Дональд Трамп не называл Владимира Зеленского «некомпетентным президентом», речь шла о Джо Байдене

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко опроверг эту распространенную информацию.

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Американский резидент Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам переговоров США и России. На ней он вроде бы заявил о «некомпетентности» Владимира Зеленского. Однако в СНБО опровергли эти высказывания.

В сети появилась ложная информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы назвал Президента Украины Владимира Зеленского «некомпетентным». Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

«Низка телеграмм каналов и СМИ распространили ложь. Президент США Трамп не называл Президента Украины Владимира Зеленского «некомпетентным», и это не единственная извращенная информация с пресс-конференции», — указал Коваленко.

В высказывании Трампа говорилось о Джо Байдене. Его не так поняли из-за переводчика.

В частности, Трамп назвал Байдена «совершенно некомпетентным президентом, который позволил войне продолжаться».

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