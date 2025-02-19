Украинцы лишатся статуса временной защиты в Чехии после окончания войны или перемирия, — глава МВД страны

Решение должно быть принято на уровне всего Европейского союза.

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После завершения войны или перемирия в Украине Чехия не будет давать украинским беженцам статус временной защиты. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, сообщает novinky.cz.

Украинские беженцы могут находиться в Чехии благодаря временной защите, которая продолжается на год.

«Если будет прекращение огня или каким-либо образом закончится война, временная защита для всех беженцев в нашей стране закончится уже на следующий день, но они все равно смогут оставаться в Чехии определенный период времени, например, год или полтора», - указал он.

Однако в течение этого времени им придется перейти на обычный режим проживания, то есть тот, которым пользуются другие иностранцы. «К ним действовали бы те же правила, что и ко всем», – объяснил глава МВД.

Таким образом, они могли подать заявление на временное проживание или политическое убежище, которое могло применяться, например, к людям с оккупированной РФ территории.

Издание указывает, что таким образом Чехия готовится к сценариям при прекращении огня в Украине.

«Мы вместе с Польшей, председательствующей в Совете Европейского Союза, готовим для этого документы. Мы хотим, чтобы это было завершено в ближайшие месяцы», – сказал Ракушан.

Решение должно быть принято на уровне всего Евросоюза, поскольку оно также гарантирует беженцам временную защиту. «Наше стремление состоит в том, чтобы примерный вариант предложения обязательно существовал во время польского председательства», - отметил министр. Польша председательствует в Раде до конца июня.

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