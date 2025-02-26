Володимир Зеленський заявив, що збереже максимальний кількісний склад армії, бо це найголовніша гарантія безпеки

Преиздент наголосив, що береже максимальний кількісний склад війська, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів.

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Україна збереже максимальну чисельність армії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

Глава держави підкреслив, що українська армія — найголовніша гарантія безпеки.

Він наголосив, що збереже максимальний кількісний склад війська, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів.

«Ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть. І тому саме з таких засад, що ми віримо в нашу армію і це буде одна з найголовніших гарантій безпеки, тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів», — наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський окреслив ключові позитиви тексту майбутньої угоди зі США: Україна не є боржником, а є партнером.

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