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У січні гривневі вклади українців скоротилися на 15,9 млрд грн, валютні – зросли

21:08, 26 лютого 2025
Заощадження в гривні скорочуються, великі депозити зберігають позиції.
У січні гривневі вклади українців скоротилися на 15,9 млрд грн, валютні – зросли
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За січень 2025 року загальна сума гривневих банківських вкладів українців, включаючи ФОП, скоротилася на 15,9 млрд грн і становить 883,6 млрд грн. Водночас валютні депозити зросли на 2 млрд грн в еквіваленті, досягнувши 494,7 млрд грн. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 лютого загальний обсяг вкладів у банках України сягнув 1,37 трлн грн. Частка фізичних осіб-підприємців серед вкладників становить 3,2%, проте вони володіють 11,1% усіх депозитів – загальна сума їхніх вкладів складає 152,7 млрд грн.

Найбільше коштів зосереджено у великих депозитах: 49,7% загальної суми припадає на вклади понад 600 000 грн. Водночас більшість вкладників (57,4%) мають депозити в межах 10-200 000 грн.

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