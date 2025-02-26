В январе гривневые вклады украинцев сократились на 15,9 млрд грн, валютные – выросли

Сбережения в гривне сокращаются, крупные депозиты сохраняют позиции.

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За январь 2025 года общая сумма гривневых банковских вкладов украинцев, включая ФЛП, сократилась на 15,9 млрд грн и составляет 883,6 млрд грн. В то же время валютные депозиты выросли на 2 млрд грн в эквиваленте, достигнув 494,7 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По состоянию на 1 февраля общий объем вкладов в банках Украины достиг 1,37 трлн грн. Доля физических лиц-предпринимателей среди вкладчиков составляет 3,2%, однако они владеют 11,1% всех депозитов - общая сумма их вкладов составляет 152,7 млрд грн.

Больше всего средств сосредоточено в крупных депозитах: 49,7% общей суммы приходится на вклады свыше 600 000 грн. В то же время большинство вкладчиков (57,4%) имеют депозиты в пределах 10-200 000 грн.

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