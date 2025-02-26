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Владимир Зеленский заявил, что сохранит максимальный количественный состав армии, потому что это самая главная гарантия безопасности

16:25, 26 февраля 2025
Президент подчеркнул, что бережет максимальный количественный состав войска, который необходим Украине для защиты своих интересов.
Владимир Зеленский заявил, что сохранит максимальный количественный состав армии, потому что это самая главная гарантия безопасности
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Украина сохранит максимальную численность армии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Глава государства подчеркнул, что украинская армия — самая главная гарантия безопасности.

Он отметил, что сохранит максимальный количественный состав войска, который необходим Украине для защиты своих интересов.

«Мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят. И потому именно из таких устоев, что мы верим в нашу армию и это будет одна из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов», — подчеркнул Глава государства.

Также Владимир Зеленский обозначил ключевые позитивы текста будущего соглашения с США: Украина не является должником, а является партнером.

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военные армия военнослужащие Владимир Зеленский

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