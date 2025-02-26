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Высшая квалификационная комиссия судей начинает процедуру прекращения бессрочных командировок судей

16:27, 26 февраля 2025
До 10 марта судьи могут самостоятельно инициировать прекращение своей командировки и выбрать для себя новый суд из 110 предложенных судов.
Высшая квалификационная комиссия судей начинает процедуру прекращения бессрочных командировок судей
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей начинает процедуру прекращения бессрочных командировок судей, которые в 2022-2023 годах были бессрочно откомандированы в суды того же уровня и специализации приказами бывшего председателя Верховного Суда.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании 26 февраля 2025 года.

Согласно решению ВККС, судьи, которые находятся в бессрочных командировках, смогут до 10 марта написать заявления о добровольном прекращении соответствующих командировок с одновременным указанием новых судов, в которых они желают продолжить осуществление правосудия.

В случае, если соответствующие заявления откомандированными судьями направлены в ВККС не будут, то Комиссия, согласно новой редакции «Порядка командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода)», сможет самостоятельно завершать командировку судей с одновременной их новой командировкой в ​​другой суд.

Соответствующий список из 100 местных общих судов, 5 местных административных судов и 5 местных хозяйственных судов ВККС также утвердила на своем заседании. Список судов будет обнародован несколько позже.

По данным Комиссии, в указанный список вошли суды с наибольшей нагрузкой на судей, а также суды, в которых осуществление правосудия либо не осуществляется вообще, либо может прекратиться в любой момент.

«За» соответствующее решение Комиссии проголосовали 10 членов ВККС, а еще 3 проголосовали «против».

Напомним, что в 2022-2023 годах, при отсутствии полномочного состава ВККС и ВСП, командировки судей, без указания предельного срока, осуществлял своими приказами бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев.

Всего бессрочно были командированы 350 судей, в подавляющем большинстве из судов, оказавшихся в оккупации или в зоне активных боевых действий. Вместе с тем бессрочные командировки получили также и судьи из судов, территориальная подсудность которых изменена не была.

Процедура командирования судей в 2022-2023 годах вызывала немало нареканий у судей, Совет судей Украины и ВСП, поскольку далеко не все бессрочные командировки выглядели обоснованными.

Так, если часть судей фактически ехала за делами своих судов в суды, на которые была изменена территориальная подсудность их «родных» судов, то другие судьи наоборот получали назначение совсем в другие области. К примеру, судьи из самых обычных районных судов Луганской области могли вдруг оказаться в судах столичного региона или в судах, расположенных в западных областях страны.

Автор: Вячеслав Хрипун

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