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Російський удар забрав життя журналістки Тетяни Кулик та її чоловіка-хірурга Павла Іванчова

17:02, 26 лютого 2025
Ворожий дрон влучив в будинок під Києвом, де проживало подружжя.
Російський удар забрав життя журналістки Тетяни Кулик та її чоловіка-хірурга Павла Іванчова
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Унаслідок російського удару по Крюківщині, що під Києвом, загинули журналістка Укрінформу Тетяна Кулик та її чоловік, хірург Павло Іванчов. Ворожий дрон влучив у будинок подружжя, спричинивши вибух і пожежу.

Тетяна Кулик була авторкою та ведучою проєкту «Нація непереможних», а також виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа Укрінформу. Вона працювала на Суспільному мовленні, Центральному каналі, у Всесвітній службі радіомовлення України та була членкинею Національної спілки журналістів України.

Павло Іванчов був видатним українським хірургом, керував клінічною базою та лікувальною роботою відділення хірургії №3 Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Він є автором близько 200 наукових праць, 21 патенту та низки медичних підручників.

За словами очевидців, удар припав безпосередньо на спальню, а вибух дрона всередині будинку спричинив масштабну пожежу. Сусіди намагалися врятувати подружжя, але вогонь швидко поширився.

Генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий заявив, що смерть Тетяни Кулик є великою втратою для колективу:

«Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання».

Колектив Укрінформу та медична спільнота висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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