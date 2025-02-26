Зустріч Каї Каллас та Марко Рубіо у Вашингтоні скасована — що відомо

Запланована на 26-27 лютого зустріч Каллас із Рубіо у США скасована через проблеми з розкладом.

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Очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас прибула до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом, під час якого планувала зустрітися з державним секретарем Марко Рубіо для обговорення ключових аспектів співпраці між ЄС і США.

Проте, як повідомляє Euronews із посиланням на свого кореспондента Хорхе Ліборейро, ця зустріч у Вашингтоні була скасована.

Наразі Кая Каллас вже перебуває у столиці США та планує провести переговори з членами Конгресу, зокрема представниками Палати представників і Сенату. Крім того, вона візьме участь у двох офіційних заходах.

Запланована на 26-27 лютого зустріч Каллас із Рубіо скасована через проблеми з розкладом.

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