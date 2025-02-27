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В Украине увеличилось количество просроченных и неуплаченных штрафов за нарушение ПДД

21:50, 27 февраля 2025
Как указывается, количество производств из-за невыплаченных штрафов стабильно растет.
В Украине увеличилось количество просроченных и неуплаченных штрафов за нарушение ПДД
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В Украине из 735 тысяч открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, 37% так и не были уплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн штрафов по состоянию на конец прошлого года. Об этом говорится в аналитике от мониторингового сервиса Опендатабот.

В частности, указывается, что количество производств из-за невыплаченных штрафов стабильно растет. На 33% долгов увеличилось в прошлом году, а по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения — в 2,4 раза.

10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали на Днепропетровщине. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесщина – 7,8%.

За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД. Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины — на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской – +57%.

В 3 раза, в среднем, увеличилось просроченных и неуплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост в Закарпатской области – аж в 5 раз. На Одесщине и Тернопольщине – почти в 4 раза. Уменьшилось производств на Луганщине (-89.7%), Донетчине (-30.4%) и Херсонщине (-27.2%).

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ПДД водительские права штраф / штрафы патрульная полиция

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