В Україні побільшало протермінованих та несплачених штрафів за порушення ПДР

Як вказується, кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте.

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В Україні з 735 тисяч відкритих торік протермінованих штрафів за порушення правил дорожнього руху, 37% так й не були сплачені. Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року. Про це йдеться в аналітиці від моніторингового сервісу Опендатабот.

Зокрема, вказується, що кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні до періоду до повномасштабного вторгнення — аж у 2,4 рази.

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина — 7,8%.

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР. Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — +57%.

У 3 рази, в середньому, побільшало протермінованих та несплачених штрафів порівняно з 2021 роком. Найбільший приріст у Закарпатській області — аж у 5 разів. На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази. Поменшало проваджень на Луганщині (-89.7%), Донеччині (-30.4%) та Херсонщині (-27.2%).

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