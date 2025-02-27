Охорона праці — який розмір витрат є обов’язковим для роботодавців

Управління інспекційної діяльності у Харківській області зазначає, що відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про охорону праці» фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Для підприємств, незалежно від форм власності або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.
На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей.
Які саме витрати роботодавця належать до витрат з охорони праці? Це визначено у Переліку заходів та засобів з охорони праці, затвердженого постановою Кабміну України від 27.06.2003 №994.
Відповідно до нього до витрат з охорони праці, зокрема, належать:
Спроба заощадити на охороні праці може закінчитися для керівника та інших посадових осіб адміністративною або кримінальною відповідальністю.
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