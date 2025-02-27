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Охрана труда — какой размер расходов обязателен для работодателей

10:29, 27 февраля 2025
Попытка сэкономить на охране труда может окончиться для руководителя уголовной ответственностью.
Охрана труда — какой размер расходов обязателен для работодателей
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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области отмечает, что в соответствии с требованиями статьи 19 Закона Украины "Об охране труда" финансирование охраны труда осуществляется работодателем.

Для предприятий, независимо от форм собственности или физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, расходы на охрану труда составляют не менее 0,5 процента фонда оплаты труда за предыдущий год.

На предприятиях, удерживаемых из бюджета, размер расходов по охрану труда устанавливается в коллективном договоре с учетом финансовых возможностей.

Какие расходы работодателя относятся к расходам по охране труда? Это определено в Перечне мер и средств по охране труда, утвержденного постановлением Кабмина Украины от 27.06.2003 №994.

В соответствии с ним к расходам по охране труда, в частности, относятся:

  • приведение основных фондов в соответствие с требованиями нормативно правовых актов по охране труда;
  • устранение влияния на работников опасных и вредных производственных факторов;
  • проведение аттестации рабочих мест;
  • проведение обучения и проверки знаний по охране труда;
  • обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью или средствами индивидуальной защиты;
  • обеспечение работников, занятых в работах с тяжелыми и вредными условиями труда, лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, а также газированной соленой водой;
  • проведение медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе.

Попытка сэкономить на охране труда может окончиться для руководителя и других должностных лиц административной или уголовной ответственностью.

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