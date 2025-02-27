Охрана труда — какой размер расходов обязателен для работодателей

Управление инспекционной деятельности в Харьковской области отмечает, что в соответствии с требованиями статьи 19 Закона Украины "Об охране труда" финансирование охраны труда осуществляется работодателем.
Для предприятий, независимо от форм собственности или физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, расходы на охрану труда составляют не менее 0,5 процента фонда оплаты труда за предыдущий год.
На предприятиях, удерживаемых из бюджета, размер расходов по охрану труда устанавливается в коллективном договоре с учетом финансовых возможностей.
Какие расходы работодателя относятся к расходам по охране труда? Это определено в Перечне мер и средств по охране труда, утвержденного постановлением Кабмина Украины от 27.06.2003 №994.
В соответствии с ним к расходам по охране труда, в частности, относятся:
Попытка сэкономить на охране труда может окончиться для руководителя и других должностных лиц административной или уголовной ответственностью.
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