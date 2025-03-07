Практика судів
  1. В Україні

ТЕТ, 2+2, Київстар ТБ і Viasat отримали статус «критично важливих» з правом на бронювання

19:00, 7 березня 2025
Низку медіа та підприємств у сфері культури віднесли до «критично важливих», що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників.
ТЕТ, 2+2, Київстар ТБ і Viasat отримали статус «критично важливих» з правом на бронювання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці українських телеканалів, медіа та установ статус критично важливих підприємств, що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Про це йдеться в наказах міністерства за 28 лютого – 6 березня.

Зокрема, статус критично важливих підтверджено Українському культурному фонду (УКФ), ПрАТ «ТК «ТЕТ» (телеканал «ТЕТ»), ТОВ «Рєал Істейт-ТВ» (телеканал «2+2»), ТОВ «ПЛЮС ТБ» («Київстар ТБ»), ТОВ «Віжн ТБ» (Viasat), ТОВ «Віжн технології», ТОВ «1+1 Інтернет», ТОВ «Клевер ЮА» і ПП «ТРК «ПіТіВі» («Полтавське телебачення»).

Також статус підтверджено: Івано-Франківському національному академічному драматичному театру імені Івана Франка», Національному академічному драматичному театру імені Лесі Українки, Львівській національній музичній академії імені М.В. Лисенка, Харківському національному університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Львівській національній академії мистецтв, Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової, Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Харківській державній академії дизайну і мистецтв, Одеському державному музичному ліцею імені професора П.С. Столярського, Львівському державному музичному ліцею імені Соломії Крушельницької, Харківському державному музичному ліцею, Київському державному фаховому хореографічному коледжу імені Тетяни Таякіної і Київському державному художньому ліцею імені Т.Г. Шевченка.

Національному заслуженому академічному українському народному хору імені Г. Г. Верьовки, Національному заслуженому академічному симфонічному оркестру України, Івано-Франківському національному академічному Гуцульському ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», Національному центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса і Національному камерному ансамблю «Київські солісти».

Крім того, статус підтверджено: Державному підприємству «Львівський державний цирк», ДП «Криворізький державний цирк» і ДП «Пересувний цирк України».

Раніше повідомлялося, що Мінкульт оновив список «критично важливих» медіа з правом на бронювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗМІ бронювання військовозобов'язаний Міністерство культури та стратегічних комунікацій культура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду