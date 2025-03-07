ТЕТ, 2+2, Київстар ТБ і Viasat отримали статус «критично важливих» з правом на бронювання

Низку медіа та підприємств у сфері культури віднесли до «критично важливих», що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників.

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій підтвердило низці українських телеканалів, медіа та установ статус критично важливих підприємств, що дозволяє їм забронювати військовозобов’язаних працівників на період мобілізації. Про це йдеться в наказах міністерства за 28 лютого – 6 березня.

Зокрема, статус критично важливих підтверджено Українському культурному фонду (УКФ), ПрАТ «ТК «ТЕТ» (телеканал «ТЕТ»), ТОВ «Рєал Істейт-ТВ» (телеканал «2+2»), ТОВ «ПЛЮС ТБ» («Київстар ТБ»), ТОВ «Віжн ТБ» (Viasat), ТОВ «Віжн технології», ТОВ «1+1 Інтернет», ТОВ «Клевер ЮА» і ПП «ТРК «ПіТіВі» («Полтавське телебачення»).

Також статус підтверджено: Івано-Франківському національному академічному драматичному театру імені Івана Франка», Національному академічному драматичному театру імені Лесі Українки, Львівській національній музичній академії імені М.В. Лисенка, Харківському національному університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Львівській національній академії мистецтв, Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової, Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Харківській державній академії дизайну і мистецтв, Одеському державному музичному ліцею імені професора П.С. Столярського, Львівському державному музичному ліцею імені Соломії Крушельницької, Харківському державному музичному ліцею, Київському державному фаховому хореографічному коледжу імені Тетяни Таякіної і Київському державному художньому ліцею імені Т.Г. Шевченка.

Національному заслуженому академічному українському народному хору імені Г. Г. Верьовки, Національному заслуженому академічному симфонічному оркестру України, Івано-Франківському національному академічному Гуцульському ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», Національному центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса і Національному камерному ансамблю «Київські солісти».

Крім того, статус підтверджено: Державному підприємству «Львівський державний цирк», ДП «Криворізький державний цирк» і ДП «Пересувний цирк України».

Раніше повідомлялося, що Мінкульт оновив список «критично важливих» медіа з правом на бронювання.

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