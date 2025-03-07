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Дональд Трамп хоче переглянути лінію кордону між США і Канадою, — NYT

18:41, 7 березня 2025
Президент США заявив, що не визнає чинним договір, який демаркує кордон між США та Канадою.
Дональд Трамп хоче переглянути лінію кордону між США і Канадою, — NYT
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Президент США Дональд Трамп хоче переглянути договір, який демаркує кордон між США та Канадою. Про це він сказав під час розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомляє The New York Times.

Зокрема, американський президент заявив, що не вважає чинним договір, який визначає кордон між США та Канадою. Він додав, що хоче переглянути документ.

Видання вказує, що Трамп не надав жодних додаткових пояснень.

Як відомо, договір про кордон був укладений у 1908 році та завершив міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і США.

Трамп також висловив бажання переглянути домовленості щодо спільного використання озер і річок між країнами, що регулюється кількома угодами.

The New York Times вказує, що офіційні особи Канади сприйняли коментарі президента США серйозно.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що із 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики. У свою чергу Канада вводить 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Додамо, Канада звернулася зі скаргою до Світової організації торгівлі через американські мита.

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США Дональд Трамп Канада кордон

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