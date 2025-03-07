Дональд Трамп хочет пересмотреть линию границы между США и Канадой, — NYT

Президент США заявил, что не признает действующим договор, демаркирующий границу между США и Канадой.

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Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, который демаркирует границу между США и Канадой. Об этом он заявил во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает The New York Times.

В частности, американский президент заявил, что не считает действительным договор, определяющий границу между США и Канадой. Он добавил, что хочет пересмотреть этот документ.

Издание указывает, что Трамп не предоставил никаких дополнительных пояснений.

Как известно, договор о границе был заключен в 1908 году и завершил процесс установления международной границы между Канадой, которая тогда была британским доминионом, и США.

Трамп также выразил желание пересмотреть соглашения о совместном использовании озер и рек между странами, которые регулируются несколькими договорами.

The New York Times отмечает, что официальные лица Канады восприняли комментарии президента США всерьез.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявил, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики. Канада вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

Добавим, что Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию через американские пошлины.

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