США повністю зупиняють федеральне фінансування Південної Африки, — Трамп

Трамп запропонував притулок у США фермерам, які бажають покинути ПАР.

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Президент США Дональд Трамп заявив про повну зупинку федерального фінансування Південної Африки на знак протесту проти прийнятого закону про експропріацію сільськогосподарських земель у фермерів.

«Південна Африка чинить жахливо щодо фермерів, які давно живуть у країні. Вони конфіскують їхні землі та ферми, і навіть гірше того. Зараз жити там неможливо, і ми припиняємо все федеральне фінансування», — вказав Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, будь-який фермер, який захоче покинути Південну Африку спільно з родиною з міркувань безпеки, отримає можливість переїхати до США.

Зокрема, для них спростять процедуру отримання громадянства, і «цей процес почнеться негайно».

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